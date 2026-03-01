17 विद्यार्थी स्वर्ण पदक व 2 विद्यार्थी कुलाधिपति स्वर्ण पदक से होंगे सम्मानित

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (एसकेआरएयू) का 22 वां दीक्षांत समारोह 13 मार्च को आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे होंगे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल तथा कृषि और उद्यानिकी विभाग मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा विशिष्ट अतिथि होंगे। कार्यक्रम के दीक्षांत अतिथि पादप किस्मों के संरक्षण एवं किसान अधिकार प्राधिकरण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अध्यक्ष प्रो. त्रिलोचन मोहपात्रा होंगे। कुलगुरु प्रो. राजेन्द्र बाबू दुबे ने शुक्रवार को दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर बनाई गई विभिन्न समितियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में समिति के पदाधिकारियों ने अब तक की गई तैयारियों के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया। प्रो. दुबे ने कहा कि सभी समितियां समन्वय रखकर कर समय पर तैयारियां पूरी कर लें। कुलसचिव डॉ. देवा राम सैनी ने बताया कि दीक्षांत समारोह में राज्यपाल की ओर से कृषि संकाय, सामुदायिक विज्ञान संकाय और आईएबीएम के 1694 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी।