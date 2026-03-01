6 मार्च 2026,

शुक्रवार

बीकानेर

17 विद्यार्थी स्वर्ण पदक व 2 विद्यार्थी कुलाधिपति स्वर्ण पदक से होंगे सम्मानित

एसकेआरएयू: 13 मार्च को आयोजित होगा 22 वां दीक्षांत समारोह

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Atul Acharya

Mar 06, 2026

दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक।

दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक।

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (एसकेआरएयू) का 22 वां दीक्षांत समारोह 13 मार्च को आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे होंगे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल तथा कृषि और उद्यानिकी विभाग मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा विशिष्ट अतिथि होंगे। कार्यक्रम के दीक्षांत अतिथि पादप किस्मों के संरक्षण एवं किसान अधिकार प्राधिकरण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अध्यक्ष प्रो. त्रिलोचन मोहपात्रा होंगे। कुलगुरु प्रो. राजेन्द्र बाबू दुबे ने शुक्रवार को दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर बनाई गई विभिन्न समितियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में समिति के पदाधिकारियों ने अब तक की गई तैयारियों के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया। प्रो. दुबे ने कहा कि सभी समितियां समन्वय रखकर कर समय पर तैयारियां पूरी कर लें। कुलसचिव डॉ. देवा राम सैनी ने बताया कि दीक्षांत समारोह में राज्यपाल की ओर से कृषि संकाय, सामुदायिक विज्ञान संकाय और आईएबीएम के 1694 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी।

17 विद्यार्थियों को मिलेगा स्वर्ण
इनमें कृषि संकाय के तहत स्नातक (यूजी) के 1475, स्नातकोत्तर (पीजी) के 52 और विद्या वाचस्पति (पीएचईडी) के 31 विद्यार्थी शामिल हैं। सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के स्नातक के 21, स्नातकोत्तर के 19 और विद्या वाचस्पति के 6 विद्यार्थी शामिल हैं। एबीएम के स्नातकोत्तर के 89 तथा पीएचडी का एक विद्यार्थी शामिल हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राज्यपाल 17 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 2 विद्यार्थियों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से सम्मानित करेंगे। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से स्नातक के 2, स्नातकोत्तर के 14 और विद्यावाचस्पति का एक विद्यार्थी शामिल है। स्नातक और स्नातकोत्तर के 1-1 विद्यार्थी को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा।

Published on:

06 Mar 2026 09:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / 17 विद्यार्थी स्वर्ण पदक व 2 विद्यार्थी कुलाधिपति स्वर्ण पदक से होंगे सम्मानित

