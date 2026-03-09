पानी के अभाव में रेत से अटे माइनर और खाळे देख दंग रह गया ट्रिब्यूनल

रावी-व्यास नदियों के अधिशेष पानी के बंटवारे के बारे में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के बीच 31 दिसम्बर 1981 को समझौता हुआ, जिसके तहत राजस्थान को 8.60 एमएएफ पानी देना तय हुआ। उस समय इंदिरा गांधी नहर का सिंचाई तंत्र पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, इसलिए पंजाब ने 8.00 एमएएफ पानी ही राजस्थान को दिया। शेष .60 एमएएफ पानी सिंचाई तंत्र विकसित होने पर देने का वादा किया। इंदिरा गांधी नहर के प्रथम एवं द्वितीय चरण में सिंचाई तंत्र विकसित हुए कई दशक बीत जाने पर भी पंजाब शेष पानी देने में आनाकानी कर रहा है। इस विवाद के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया।