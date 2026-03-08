Women’s Day Special: राजस्थान की ‘गोल्डन दादी’: 90+ उम्र में ट्रैक पर दौड़कर एशियन मास्टर्स में जीते 4 स्वर्ण

जीवन का मोड़ तब आया जब एक दिन उन्होंने बीकानेर के स्टेडियम में युवाओं को अभ्यास करते देखा। पुरानी खेल रुचि जाग उठी और उन्होंने नब्बे की आयु में ही प्रशिक्षण शुरू करने का निर्णय लिया। स्थानीय कोच और लोगों के प्रोत्साहन से उन्होंने छोटी दौड़ से शुरुआत की और धीरे-धीरे शॉटपुट, डिस्कस और जैवलिन जैसे थो इवेंट भी अपनाए। नियमित अभ्यास के बाद उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। 2024 में 92 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स में तीन स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने सबको चौंका दिया।