Jaipur: तेज धमाके की आवाज सुनकर मां ने पूछा कौन गिरा… पास पहुंची तो बेटे का शव देखकर हुई बदहवास

BBA Student Death: जयपुर शहर के सोडाला थाना इलाके में गीजगढ़ रेजीडेंसी की आठवीं मंजिल से गिरकर एक बीबीए छात्र की मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लिखित में सहमति लेकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस अब रेजीडेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरों को चैक कर रही है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि छात्र हादसे का शिकार हुआ या उसने खुदकुशी की।