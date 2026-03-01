Rape News: एक इंटरव्यू ने बर्बाद की लड़की की जिंदगी, अश्लील फोटो-वीडियो बने, बार-बार होता रहा रेप, जानें मामला

इस दौरान राम सुथार दवाइयों के प्रचार के सिलसिले में अस्पताल में आता था। उसने बातचीत के दौरान उसे बड़े अस्पताल में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। गत 17 नवंबर को आरोपी उसे नौकरी के इंटरव्यू के बहाने ले गया। वहां एक होटल में उसे नशीला पेय पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार किया और उसके आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बना लिए।