Rape News: एक इंटरव्यू ने बर्बाद की लड़की की जिंदगी, अश्लील फोटो-वीडियो बने, बार-बार होता रहा रेप, जानें मामला

प्रतीकात्मक तस्वीर
नोखा। नौकरी का झांसा देकर युवती के साथ बलात्कार करने और उसके अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को मामला दर्ज कराया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह दो माह से एक निजी अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट व अकाउंटेंट के रूप में काम कर रही थी।
इस दौरान राम सुथार दवाइयों के प्रचार के सिलसिले में अस्पताल में आता था। उसने बातचीत के दौरान उसे बड़े अस्पताल में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। गत 17 नवंबर को आरोपी उसे नौकरी के इंटरव्यू के बहाने ले गया। वहां एक होटल में उसे नशीला पेय पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार किया और उसके आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बना लिए।
बाद में इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर वह उसे ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी उसे कई बार ले गया और धमकाकर उसके साथ बलात्कार करता रहा। गत 7 मार्च को वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलकर घर पहुंची और आपबीती परिजनों को बताई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।
