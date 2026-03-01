Bikaner: भरे बाजार मच गई अफरा-तफरी, मकान की छत पर पहुंचा सांड, वहीं से लगा दी छलांग, बाल-बाल बचे लोग

मंगलवार को उपखंड कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान जिला कलक्टर के समक्ष आपणो गांव श्रीडूंगरगढ़ सेवा समिति के अध्यक्ष जतनसिंह राजपुरोहित ने कस्बे में बढ़ रही बेसहारा पशुओं की समस्या को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि बेसहारा पशुओं के उचित प्रबंधन और उनके लिए स्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि बाजार और सड़कों पर आमजन को हो रही परेशानी से राहत मिल सके।