Bikaner: भरे बाजार मच गई अफरा-तफरी, मकान की छत पर पहुंचा सांड, वहीं से लगा दी छलांग, बाल-बाल बचे लोग

मकान की छत पर चढ़ा हुआ सांड। फोटो- पत्रिका
श्रीडूंगरगढ़। कस्बे में बेसहारा पशुओं की समस्या नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बुधवार को मुख्य बाजार में एसबीआई शाखा के पास स्थित एक मकान की छत पर एक सांड चढ़ गया और कुछ देर बाद अचानक छत से नीचे छलांग लगा दी। घटना के दौरान आसपास लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
गनीमत रही कि सांड किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं गिरा, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सांड किसी तरह मकान की छत पर पहुंच गया था। नीचे खड़े लोग उसे नीचे उतारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अचानक उसने छत से छलांग लगा दी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
गौरतलब है कि कस्बे के बाजार क्षेत्र सहित विभिन्न मोहल्लों में बेसहारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सड़क और बाजार में घूमने वाले ये पशु कई बार यातायात में बाधा बनते हैं और आमजन के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। कई बार इनके कारण सड़क हादसे भी हो चुके हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को चोट भी लगी हैं।
मंगलवार को उपखंड कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान जिला कलक्टर के समक्ष आपणो गांव श्रीडूंगरगढ़ सेवा समिति के अध्यक्ष जतनसिंह राजपुरोहित ने कस्बे में बढ़ रही बेसहारा पशुओं की समस्या को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि बेसहारा पशुओं के उचित प्रबंधन और उनके लिए स्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि बाजार और सड़कों पर आमजन को हो रही परेशानी से राहत मिल सके।
