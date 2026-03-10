Bikaner Accident: सड़क पर मौत का ‘ब्लैक टाइम’; इन 5 घंटों में हो रहे 85% हादसे, घट रही दुर्घटनाएं पर बढ़ रहा मौत का आंकड़ा

बीकानेर रेंज की सड़कों पर हादसे अब सिर्फ दुर्घटना नहीं, बल्कि एक डरावना सच बनते जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि दिन के 24 घंटों में से महज पांच घंटे शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक का समय सड़कों पर सबसे ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। इसी दौरान सबसे अधिक सड़क हादसे हो रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। बीकानेर रेंज के स्थानीय आंकड़े हों या राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट दोनों इस तरह की खतरनाक सच्चाई की पुष्टि कर रहे हैं।