Truck Overturned: कोटा में पलटा अंगूर से लदा मिनी ट्रक, लूटने की मची होड़, पुलिस को संभालनी पड़ी व्यवस्था

घटना की सूचना मिलने पर बूढ़ादीत थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को सड़क से हटाकर व्यवस्था संभाली और भीड़ को नियंत्रित किया। साथ ही सड़क पर बिखरे अंगूरों को हटवाया गया ताकि यातायात सुचारु रूप से चल सके। पुलिस ने ट्रक में बची अंगूरों की पेटियों को भी इकट्ठा कर सुरक्षित रखवाया। बाद में क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क किनारे हटाया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आईं है।