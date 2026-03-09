9 मार्च 2026,

सोमवार

कोटा

Kota: संत सनातनपुरी महाराज को विधि-विधान से दी समाधि, नगर भ्रमण में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु

बड़ी संख्या में मौजूद संत-महात्माओं और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संत सनातनपुरी महाराज के पार्थिव शरीर को नगर भ्रमण करवाया। जिसके बाद शिवपुरी धाम स्थित समाधि स्थल पर उन्हें समाधि दी।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Mar 09, 2026

Shivpuri Dham Sant

शिवपुरी धाम आश्रम (फोटो: पत्रिका)

Saint Sanatanpuri Maharaj Samadhi: कोटा शिवपुरी धाम के संचालक संत सनातनपुरी महाराज को सोमवार सुबह विधि-विधान के साथ समाधि दी। उनके देवलोकगमन के बाद सुबह श्रद्धालुओं और संतों की मौजूदगी में उनका नगर भ्रमण करवाया। इसके बाद बड़ी संख्या में मौजूद संत-महात्माओं और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में शिवपुरी धाम स्थित समाधि स्थल पर उन्हें समाधि दी।

सुबह निकाली नगर यात्रा

सोमवार सुबह संत सनातनपुरी महाराज के पार्थिव शरीर को शिवपुरी धाम से नगर भ्रमण के लिए निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु-संत और स्थानीय लोग शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने रास्ते भर संत को श्रद्धांजलि दी और भजन-कीर्तन के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए यात्रा दोबारा शिवपुरी धाम पहुंची।

विधि-विधान से दी समाधि

नगर भ्रमण के बाद शिवपुरी धाम में संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ संत सनातनपुरी महाराज को समाधि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद रहे। समाधि स्थल पर लोगों ने पुष्प अर्पित कर संत को श्रद्धांजलि दी और उनकी स्मृति को नमन किया।

बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु

समाधि कार्यक्रम में कोटा शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। संत-महात्माओं के साथ स्थानीय समाजसेवी और धाम से जुड़े भक्त भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी ने संत के जीवन और उनके द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

Updated on:

09 Mar 2026 03:28 pm

Published on:

09 Mar 2026 03:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: संत सनातनपुरी महाराज को विधि-विधान से दी समाधि, नगर भ्रमण में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु

