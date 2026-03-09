Kota: संत सनातनपुरी महाराज को विधि-विधान से दी समाधि, नगर भ्रमण में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु

सोमवार सुबह संत सनातनपुरी महाराज के पार्थिव शरीर को शिवपुरी धाम से नगर भ्रमण के लिए निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु-संत और स्थानीय लोग शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने रास्ते भर संत को श्रद्धांजलि दी और भजन-कीर्तन के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए यात्रा दोबारा शिवपुरी धाम पहुंची।