10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

पीएम किसान योजना: राजस्थान के लाखों किसानों के लिए गुड न्यूज, इस दिन खाते में आएंगे 22वीं किस्त के करोड़ों रुपए

PM Kisan 22nd Installment: राजस्थान के 66 लाख समेत देश के करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म, सरकार ने आधिकारिक घोषणा कर दी है कि 13 मार्च 2026 को पीएम मोदी असम दौरे के दौरान 22वीं किस्त के 2000 रुपए जारी करेंगे। बजट और होली के बाद यह किसानों के लिए बड़ी सौगात है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Mar 10, 2026

pm-kisan-yojana-22nd-installment-date-rajasthan-farmers-payment-update-and-beneficiary-news

PM Kisan Samman Nidhi Rajasthan farmers (Patrika File Photo)

PM Kisan 13 March Update: राजस्थान समेत देश के करोड़ों किसानों का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। बजट 2026 और होली का त्योहार बीतने के बाद, जो सवाल हर किसान के मन में था कि अगली किस्त कब आएगी?, उसका जवाब सरकार ने आधिकारिक तौर पर दे दिया है।

राजस्थान में 66 लाख से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि किस्त फरवरी के अंत में आएगी, लेकिन अब सरकार ने 'एक्स' पर आधिकारिक घोषणा कर दी है।

बता दें कि 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के कोकराझार दौरे के दौरान एक सिंगल क्लिक से देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 22वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे।

होली के बाद मिली बड़ी सौगात

किसानों को उम्मीद थी कि बजट 2026 के तुरंत बाद या होली के शुभ अवसर पर सरकार यह तोहफा देगी। हालांकि, तकनीकी प्रक्रियाओं और आधिकारिक कार्यक्रमों के कारण इसमें थोड़ा विलंब हुआ। अब 13 मार्च की तारीख तय होने से राजस्थान के मरूस्थली इलाकों से लेकर हाड़ौती के खेतों तक खुशी की लहर है।

इन किसानों की अटक सकती है किस्त, 3 जरूरी काम तुरंत करें

भले ही सरकार ने तारीख का एलान कर दिया है, लेकिन राजस्थान के हजारों किसान ऐसे भी हो सकते हैं, जिन्हें यह पैसा न मिले। अगर आपने नीचे दिए गए काम नहीं किए हैं, तो आपकी 22वीं किस्त रुक सकती है।

e-KYC अनिवार्य: बिना ई-केवाईसी के पैसा खाते में नहीं आएगा। इसे पीएम किसान पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर तुरंत पूरा करें।

फार्मर आईडी: सरकार ने अब पारदिर्शता के लिए फार्मर आईडी बनाना अनिवार्य कर दिया है।

भूमि सत्यापन: अगर आपके रिकॉर्ड में भूमि सत्यापन 'No' दिखा रहा है, तो किस्त अटक जाएगी।

बैंक अकाउंट लिंकिंग: आपका आधार कार्ड बैंक खाते और DBT (Direct Benefit Transfer) से लिंक होना जरूरी है।

कैसे चेक करें अपना स्टेटस?

राजस्थान के किसान भाई घर बैठे चेक कर सकते हैं कि उन्हें 13 मार्च को पैसा मिलेगा या नहीं…

  • पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
  • 'Know Your Status' विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और ओटीपी के जरिए लॉगिन करें।
  • यहां चेक करें कि आपकी Eligibility Status में e-KYC और Land Seeding पर 'Yes' लिखा है या नहीं।

योजना का सफर: 2019 से अब तक

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बीज, उर्वरक और खेती की अन्य छोटी जरूरतों के लिए आर्थिक संबल प्रदान करना है।

सरकार हर साल 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजती है। 13 मार्च का दिन भारतीय कृषि जगत के लिए उत्सव जैसा होगा। राजस्थान के लाखों परिवारों के लिए यह 2000 रुपए की राशि खेती-बाड़ी के कामों में बड़ी मदद साबित होगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में शादी की उम्र तय, बिजली बिल पर इनको मिलेगी 100 प्रतिशत छूट, भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma (Patrika Photo)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 10:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पीएम किसान योजना: राजस्थान के लाखों किसानों के लिए गुड न्यूज, इस दिन खाते में आएंगे 22वीं किस्त के करोड़ों रुपए

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: मौसम का 14–15 मार्च को यू-टर्न; आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 5 जिलों में हीटवेव की चेतावनी

राजस्थान में 14–15 मार्च को बारिश का अलर्ट, पत्रिका फोटो
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में गर्मी का मौसम शुरू होते ही नींबू हुआ महंगा, बारीक हरी मिर्ची के दामों में तेजी

जयपुर

Gangaur 2026 Date : गणगौर 2026 कब है – 20 या 21 मार्च? जानें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

गणगौर 2026, Gangaur 2026 Date:
धर्म और अध्यात्म

VIDEO : विधायक मुकेश भाकर की शादी में जमकर थिरके विनोद-निर्मल-अनिल-गावड़िया, पंजाबी सिंगर बब्बू मान ने बांधा समां

जयपुर

Modi-Vasundhara Meet : पीएम मोदी से वसुंधरा राजे की 'सपरिवार' मुलाक़ात, पोते की राजनीतिक एंट्री की चर्चाएं तेज

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.