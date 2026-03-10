पीएम किसान योजना: राजस्थान के लाखों किसानों के लिए गुड न्यूज, इस दिन खाते में आएंगे 22वीं किस्त के करोड़ों रुपए

किसानों को उम्मीद थी कि बजट 2026 के तुरंत बाद या होली के शुभ अवसर पर सरकार यह तोहफा देगी। हालांकि, तकनीकी प्रक्रियाओं और आधिकारिक कार्यक्रमों के कारण इसमें थोड़ा विलंब हुआ। अब 13 मार्च की तारीख तय होने से राजस्थान के मरूस्थली इलाकों से लेकर हाड़ौती के खेतों तक खुशी की लहर है।