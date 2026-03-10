Mandi News: बारां मंडी में जिंसों की बंपर आवक, पहुंचे सवा लाख कट्टे, जानें सरसों-गेहूं के भाव

इनमें राजफेड के 13 में से केवल चार केन्द्र अटरू, छीपाबड़ौद, अन्ता व समरानियां में ही खरीद शुरू हो पाएगी। बाकी के 9 केन्द्रों पर निविदा प्रक्रिया सफल नहीं हो पाने से दुबारा टेंडर होंगे। सूत्रों के अनुसार 5 केन्द्रों पर ज्यादा दरें आई, 1 में डीडी गलत बनने से कैंसिल हो गया व 3 की आगे से स्वीकृत नहीं हुई। ऐसे में 10 मार्च से केवल 4 केन्द्रों पर ही गेहूं खरीद शुरू हो पाएगी। शेष 9 केन्द्रों पर रि-टेंडरिंग होने के बाद अगले कुछ दिनों में खरीद शुरू कर देंगे। बोनस संबंधित कोई आदेश अब तक नहीं मिला है।

राजेन्द्र कुमार चौहला, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, बारां