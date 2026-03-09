9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

RTE Free Education 2026-27: आखिरी मौका, 24 घंटे बाद बंद हो जाएगी आरटीई में ऑनलाइन आवेदन की साइट, जानें कब निकलेगी लॉटरी

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन करने का अब आखिरी मौका बचा है। शिक्षा विभाग के अनुसार 10 मार्च के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इसके बाद 12 मार्च को लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Mar 09, 2026

RTE-Lottery

Photo: Patrika

RTE Admission 2026-27: आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत प्रवेश शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए संशोधित समय सारणी जारी की है। इसके अनुसार निजी स्कूलों में अभिभावकों की ओर से ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज अपलोड 20 फरवरी से शुरू किया गया था।

आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च निर्धारित की गई है। इसके बाद लॉटरी के माध्यम से प्रवेश के लिए चयनित विद्यार्थियों का वरीयता क्रम 12 मार्च तक जारी किया जाएगा। इसी दिन विद्यालयों का चयन क्रम में परिवर्तन 16 मार्च तक किया जा सकेगा। प्रवेश के लिए प्रथम चरण का आवंटन 17 मार्च को होगा। दस्तावेजों का सत्यापन 25 मार्च तक किया जाएगा।

कोई अभिभावक परिवेदना प्रस्तुत करता है तो उसका निस्तारण 17 मार्च से दो अप्रैल तक किया जा सकेगा। द्वितीय चरण का आवंटन 7 अप्रैल को किया जाएगा और दस्तावेज का सत्यापन 13 अप्रैल तक होगा। परिवेदनाओं का निस्तारण 20 अप्रैल तक किया जाएगा। यदि किसी स्कूल में आरटीई के तहत सीटें रिक्त रहेंगी तो तृतीय चरण भी किया जा सकेगा। यह चरण 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा।

पैन नंबर से होगी आय की जांच

इस बार आवेदन प्रक्रिया में अभिभावकों का पैन नंबर अनिवार्य किया गया है। इससे विभाग अभिभावकों की वास्तविक आय का क्रॉस-चेक कर सकेगा और गलत जानकारी देने वालों की पहचान आसानी से हो सकेगी। यदि कोई अभिभावक गलत आय, फर्जी पता या झूठे दस्तावेजों के आधार पर बच्चे को प्रवेश दिलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित स्कूल की दो साल की फीस के बराबर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

छुट्टियों के कारण बढ़ाई गई आवेदन तिथि

आरटीई के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू हुई थी। शुरुआती 13 दिनों में से 7 दिन सरकारी छुट्टियां होने के कारण कई अभिभावक आवश्यक दस्तावेज समय पर तैयार नहीं कर पाए। होली, साप्ताहिक अवकाश और अन्य छुट्टियों के चलते हजारों अभिभावक जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और आय प्रमाण पत्र बनवाने में असमर्थ रहे। इसी कारण आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 मार्च कर दी गई है।

12 मार्च को निकलेगी लॉटरी

नए शेड्यूल के अनुसार 12 मार्च को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाएगा। अभिभावक आवेदन के दौरान अधिकतम 5 स्कूलों की प्राथमिकता भर सकते हैं। आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम होना जरूरी है। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार हर साल आय, पते और वार्ड से जुड़ी सैकड़ों शिकायतें मिलती थीं। नई गाइडलाइन लागू होने से फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और पात्र बच्चों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पर हाईकोर्ट ने जताई हैरानी, शून्य अंक पर चयन, माइनस अंक वाला भी दावेदार
जयपुर
चतुर्थ श्रेणी भर्ती मामले में याचिका पर आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई, पत्रिका फाइल फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 02:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / RTE Free Education 2026-27: आखिरी मौका, 24 घंटे बाद बंद हो जाएगी आरटीई में ऑनलाइन आवेदन की साइट, जानें कब निकलेगी लॉटरी

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Success Story: साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी छोड़ी, राजस्थान के छोटे से गांव की बेटी बनी महिला फ्लाइंग ऑफिसर

Success Story, Rajasthan Success Story, Rishina Sharma Flying Officer, Baran first woman Flying Officer, Indian Air Force Flying Officer Rishina Sharma, Anta Baran Rajasthan news, Alipura village Baran Rajasthan, Rajasthan daughter in Indian Air Force, Women in Indian Air Force India, Rishina Sharma IAF Intelligence Officer, Baran district success story, Indian Air Force passing out parade 2026, Rajasthan girl joins Indian Air Force, IAF officer from Baran Rajasthan, Nitte Meenakshi Institute Bangalore student success, NCC cadet becomes Flying Officer, Inspiring story , Rajasthan girl Air Force
बारां

Kuno Cheetah In Baran: बारां के जंगल में पहुंचे कूनो के दो नामीबियाई चीते, KP-2 के पीछे-पीछे पहुंचा छोटा भाई KP-3

Cheetah In Baran
बारां

Iran-Israel War: ‘होटल से सुने धमाके…’, राजस्थान के 2 व्यापारियों के लिए ट्रिप बनी मुसीबत, पत्नी संग दुबई में फंसे, ऐसे मनानी पड़ी होली

Baran Businessman
बारां

राजस्थान में BJP के वरिष्ठ नेता का निधन, शोक में डूबे कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यालय में पसरा सन्नाटा

rajasthan-bjp
बारां

Baran: बुजुर्ग ने गोवंश से किया दुष्कर्म, बजरंग दल ग्रुप में वीडियो पहुंचते ही मचा हड़कंप, बुलाना पड़ा भारी पुलिस जाप्ता

Baran cattle Rape Case
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.