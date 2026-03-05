5 मार्च 2026,

गुरुवार

बारां

राजस्थान में BJP के वरिष्ठ नेता का निधन, शोक में डूबे कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यालय में पसरा सन्नाटा

Rajasthan News: बारां के भाजपा के वरिष्ठ नेता हिम्मत सिंह सिंघवी के आकस्मिक निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। 78 वर्ष की आयु में उनके निधन की खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में गहरा दुख छा गया और पार्टी कार्यालय पर सन्नाटा पसरा रहा।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Mar 05, 2026

rajasthan-bjp

Photo: Patrika

Senior BJP Leader Himmat Singh Singhvi Dies: राजस्थान में भाजपा के वरिष्ठ नेता और बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में 'काकाजी' के नाम से पहचाने जाने वाले हिम्मत सिंह सिंघवी का 78 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। भाजपा कार्यकर्ताओं में गहरा दुःख देखा गया और पार्टी कार्यालय पर सन्नाटा पसरा रहा।

हिम्मत सिंह सिंघवी लंबे समय से भाजपा की राजनीति से जुड़े हुए थे और उन्हें करीब 50 साल से अधिक का राजनीतिक अनुभव था। अपने सरल स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद की शैली के कारण वे संगठन में खास पहचान रखते थे। उन्हें क्षेत्र में स्नेहपूर्वक 'काकाजी' कहा जाता था।

सिंघवी की खासियत यह थी कि वे संगठन में रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने और आपसी समन्वय बनाने में अहम भूमिका निभाते थे। जनसमस्याओं के समाधान को वे हमेशा प्राथमिकता देते थे। यही वजह थी कि राजनीतिक जीवन के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी मजबूत पकड़ थी। क्षेत्र के हर समाज और वर्ग में उनका विशेष सम्मान था।

छबड़ा में उनके निवास पर हर वर्ष होली का पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल होते थे। लेकिन इस बार होली से ठीक पहले उनके निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने भी गहरा दुःख व्यक्त किया है।

उनके निधन को छबड़ा क्षेत्र की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। उनके लंबे अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ पार्टी और क्षेत्र को लगातार मिलता रहा।

पूर्व मंत्री और विधायक प्रतापसिंह सिंघवी, पूर्व विधायक करणसिंह राठौड़ सहित प्रदेश और जिले के कई जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, व्यापारिक संगठनों तथा सामाजिक संस्थाओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।

Iran-Israel War: ईरान के हवाई हमले में राजस्थान के युवक की मौत, ओमान पोर्ट पर जहाज में सवार था
नागौर
Oman Port Ship Attack

Updated on:

05 Mar 2026 11:50 am

Published on:

05 Mar 2026 11:49 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / राजस्थान में BJP के वरिष्ठ नेता का निधन, शोक में डूबे कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यालय में पसरा सन्नाटा

