राजस्थान में BJP के वरिष्ठ नेता का निधन, शोक में डूबे कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यालय में पसरा सन्नाटा

Senior BJP Leader Himmat Singh Singhvi Dies: राजस्थान में भाजपा के वरिष्ठ नेता और बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में 'काकाजी' के नाम से पहचाने जाने वाले हिम्मत सिंह सिंघवी का 78 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। भाजपा कार्यकर्ताओं में गहरा दुःख देखा गया और पार्टी कार्यालय पर सन्नाटा पसरा रहा।