2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Holi Unique Tradition: 139 साल से ससुराल जाकर होली खेलते हैं भगवान चारभुजानाथ, जानें फूलडोल परंपरा की अनोखी कहानी

Unique Holi Celebration In Rajasthan: किशनगंज कस्बे में धुलंडी के अवसर पर 139 वर्षों से लगातार फूलडोल लोकोत्सव का आयोजन होता आ रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Mar 02, 2026

Baran-Holi

फोटो: पत्रिका

Kishanganj Town Holi Celebration: राजस्थान के बारां जिले के किशनगंज कस्बे में होली का पर्व एक अनोखी परंपरा के साथ मनाया जाता है। यहां धुलंडी के अवसर पर पिछले 139 वर्षों से फूलडोल लोकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस परंपरा की खास बात यह है कि भगवान चारभुजानाथ हर साल ससुराल जाकर होली खेलते हैं। इस अनोखी मान्यता को देखने और इसमें शामिल होने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं।

तुलसी को पुत्री मानकर कराया था विवाह

कस्बे के निवासी अयोध्या प्रसाद सक्सेना की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने आंगन में लगी तुलसी को पुत्री के रूप में स्वीकार किया। श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्होंने तुलसी का विवाह भगवान चारभुजानाथ से कराया। हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह के बाद पहली होली ससुराल में खेली जाती है। इसी मान्यता के चलते भगवान चारभुजानाथ ससुराल में होली खेलने पहुंचे और यहीं से इस परंपरा की शुरुआत हुई।

घास-फूस के हाथी पर निकली शोभायात्रा

परंपरा की शुरुआत के समय घास-फूस से एक कृत्रिम हाथी तैयार किया गया था। भगवान की प्रतिमा को उस पर विराजमान कर रात के समय भव्य शोभायात्रा निकाली गई। श्रद्धालु ढोल-नगाड़ों और भजनों के साथ उत्साहपूर्वक जुलूस में शामिल हुए। ससुराल पहुंचकर रंग-गुलाल से होली खेली गई और उत्सव का माहौल बना।

आज भी जारी है 139 साल पुरानी परंपरा

समय के साथ यह आयोजन और भी भव्य होता गया लेकिन परंपरा आज भी उसी श्रद्धा और आस्था के साथ निभाई जा रही है। हर वर्ष धुलंडी पर फूलडोल उत्सव के दौरान भगवान चारभुजानाथ की सवारी निकाली जाती है और ससुराल में होली खेली जाती है। यह अनोखी परंपरा किशनगंज की पहचान बन चुकी है और लोगों के लिए आस्था व उत्साह का विशेष अवसर है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में होली का जश्न: घर जाने से पहले हजारों छात्रों ने मचाया धमाल, DJ की धुन और रंगों के बीच थिरकी पिंक सिटी
जयपुर
Jaipur Holi Celebration

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 08:56 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Holi Unique Tradition: 139 साल से ससुराल जाकर होली खेलते हैं भगवान चारभुजानाथ, जानें फूलडोल परंपरा की अनोखी कहानी

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan New Bypass: ₹370 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट शुरू, बनेगा 41 KM लंबा बायपास, NH-27 से मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

Bypass
बारां

Baran Development: बारां के इस इलाके में खुलेगा नया पुलिस थाना, 46 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगी सड़कें

CM Bhajanlal
बारां

Success Story: इंसान है या कंप्यूटर? दुनियाभर में ‘मैमोरी डॉक्टर’ के नाम से छाया बारां का मोहित, लॉकडाउन का किया था अनूठा इस्तेमाल

Baran Success story
बारां

राजस्थान में यहां 40 करोड़ की अवैध विस्फोटक सामग्री और पटाखों का जखीरा जब्त, भंडारण देख सकते आए अधिकारी

बारां

Success Story: राजस्थान की बेटी आरवी ने महज 12 साल की उम्र में अमेरिका में फहराया परचम, गूगल भी हुआ प्रभावित

Arvi Khandelwal
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.