Holi Unique Tradition: 139 साल से ससुराल जाकर होली खेलते हैं भगवान चारभुजानाथ, जानें फूलडोल परंपरा की अनोखी कहानी

Kishanganj Town Holi Celebration: राजस्थान के बारां जिले के किशनगंज कस्बे में होली का पर्व एक अनोखी परंपरा के साथ मनाया जाता है। यहां धुलंडी के अवसर पर पिछले 139 वर्षों से फूलडोल लोकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस परंपरा की खास बात यह है कि भगवान चारभुजानाथ हर साल ससुराल जाकर होली खेलते हैं। इस अनोखी मान्यता को देखने और इसमें शामिल होने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं।