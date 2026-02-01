राजस्थान में यहां 40 करोड़ की अवैध विस्फोटक सामग्री और पटाखों का जखीरा जब्त, भंडारण देख सकते आए अधिकारी

संयुक्त टीम ने 21 व 22 फरवरी को जब्ती कार्रवाई की गई। इस दौरान तीनों गोदामों की छतों एवं टीन शेड पर बड़ी मात्रा में नीले रंग के सूतली बम पटाखे सुखाने के लिए रखे हुए मिले, जिन्हें बाद में कट्टों में भरा गया। गोदामों से करीब 1350 सफेद कट्टे नीले, लाल व बिना रंग के सूतली बम पटाखों से भरे पाए गए, जिनका वजन लगभग 338 क्विंटल रहा। करीब 5500 कार्टनों में भरे करीब 1918 क्विंटल और 12 क्विंटल पटाखा निर्माण में प्रयुक्त विस्फोटक सामग्री पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल पाउडर, एल्युमिनियम पाउडर, नीला थोथा, मिश्रित विस्फोटक पदार्थ व फॉस्फेट के कट्टे भी मिले।