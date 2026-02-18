18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

बारां

राजस्थान रोडवेज के बारां डिपो को जल्द मिलेंगी 17 नई बसें, इन नए रूटों पर होगा संचालन, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

राजस्थान के बारां डिपो को जल्द ही 17 नई बसें मिलने वाली हैं। इनमें रोडवेज की 12 और 5 अनुबंधित बसें शामिल हैं। मौजूदा समय में बारां रोडवेज के बेड़े में महज 52 बसें संचालित हो रही हैं। इनमें से कई बसों की हालत खस्ता हो चुकी है।

बारां

image

Kamal Mishra

Feb 18, 2026

Roadways Bus

बारां डिपो की बसें (फोटो-पत्रिका)

बारां। जिले के रोडवेज बेड़े में कभी 90 बसें हुआ करती थीं, लेकिन आज करीब आधी बसें ही रह गई हैं। ऐसे में कई रूट पर बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। तो कभी रूट पर कम फेरे लग रहे हैं। अब मौजूदा सरकार की ओर से रोडवेज बेड़े को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में बारां डिपो के बेड़े में भी नई बसों की आवक होने जा रही है।

रोडवेज डिपो सूत्रों ने बताया कि रोडवेज अपने स्तर पर भी खरीद कर रहा है। यहां से 10 बसों की डिमांड भेजी गई है। वहीं अनुबंधित बसों को लेकर भी उच्च स्तर पर खरीद प्रक्रिया पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री की ओर से बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद बारां डिपो में भी अनुबंधित बसें आएंगी, इनकी संख्या 7 है। अगले महीने में बारां डिपो का बेड़ा बढ़ने की उम्मीद है।

इन जगहों पर चलेंगी बसें

रोडवेज सूत्रों के अनुसार अभी कम बसें होने के कारण कुछ रूट पर बसें कम चल रही हैं, कुछ रूट पर नहीं चल पा रही हैं। अगले महीने बसें मिलने के बाद जयपुर के लिए मांगरोल-इटावा होते हुए नए रूट पर बस चलाई जाएगी। इसी तरह कस्बा थाना रूट पर शाम के समय बसों की कमी को देखते हुए इस रूट पर भी बस चलेगी। कोटा-झालावाड़ रूट पर भी फेरे बढ़ेंगे।

मौजूदा समय में बसों की हालत खस्ता

बारां डिपो की संचालित बसों में से कई क्षमता से अधिक चल चुकी हैं। वहीं कई बार रास्ते में खराब हो जाती हैं। पिछले दिनों ही शहर के प्रताप चौक पर बस बंद हुई तो धक्के लगाने पड़े थे। कुछ की बॉडी बहुत पुरानी हो चुकी है। पिछले साल नाहरगढ़ मार्ग पर दौड़ रही एक बस के फर्श में बड़ा छेद होने से उसमें से गिरी छोटी बच्ची की मौत तक हो गई थी।

रोडवेज की 10 व अनुबंधित 5, कुल 17 बसों की यहां से डिमांड है। उच्च स्तर पर प्रक्रिया पूरी हो रही है, अगले महीने बारां डिपो को भी बसें मिलेंगी। इसके बाद काफी राहत मिलेगी। -योगेन्द्र सिंह, मुख्य प्रबंधक, बारां डिपो

बारां डिपो फैक्ट फाइल

  • कुल बसें- 52
  • रोडवेज बसें- 45
  • अनुबंधित- 7
  • बसों का रोजाना संचालन- कुल 21 हजार किमी.
  • हाल ही कंडम हुई बसें- 3

बारां

