राजस्थान रोडवेज के बारां डिपो को जल्द मिलेंगी 17 नई बसें, इन नए रूटों पर होगा संचालन, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

बारां। जिले के रोडवेज बेड़े में कभी 90 बसें हुआ करती थीं, लेकिन आज करीब आधी बसें ही रह गई हैं। ऐसे में कई रूट पर बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। तो कभी रूट पर कम फेरे लग रहे हैं। अब मौजूदा सरकार की ओर से रोडवेज बेड़े को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में बारां डिपो के बेड़े में भी नई बसों की आवक होने जा रही है।