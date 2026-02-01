Rajasthan: गोदाम की आड़ में चल रही थी पटाखा फैक्टरी, कच्चा माल देख अधिकारी भी चौंके

एसडीएम के अनुसार गोदाम में पटाखे बनाने के काम आने वाला काफी कच्चा माल मिला है। इसके अलावा एक कट्टे में काला पाउडर भी मिला, जांच करवा रहे हैं कि यह बारूद है या कुछ और। गोदाम में 4 भवन हैं। इसमें एक भवन को लेकर गोदाम मालिक ने बताया कि यहां बारदाना रखा जाता है। खुलवाकर देखने पर इसमें भी पैक्ड पटाखे मिले। ऊपर छत पर सूखने के लिए बिछा रखा आधा तैयार माल देखकर भी अधिकारी चौंक गए।