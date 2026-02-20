Baran: राशन डीलरों ने दी चेतावनी, 1 मार्च से करेंगे अनिश्चिकालीन हड़ताल, काम बंद करने का किया ऐलान, ये हैं प्रमुख मांग

Ration Dealers Announced Indefinite Strike: बारां राशन डीलर विक्रेता संघ जिला इकाई की बैठक पब्लिक पार्क में हुई जिसमें राशन डीलरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई व 01 मार्च से राशन वितरण का बहिष्कार करने को लेकर जिला रसद अधिकारी को मुख्य खाद्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष योगेश गौड ने बताया कि राशन डीलरों को राशन वितरण करने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड रहा है।