Baran: 2.13 लाख हैक्टेयर में गेहूं की रेकॉर्ड बुवाई, 10 लाख MT उत्पादन की उम्मीद, जानें कब से शुरू होगी MSP पर खरीद

जिले में पांच एजेंसियां 24 केंद्रों पर गेहूं की खरीद करेंगी। इनमें राजफेड 13 केंद्रों पर, एफसीआई 4, तिलमसंघ 4, एनसीसीएफ 2 तथा नाफेड 1 केंद्र पर खरीद करेगी। प्रत्येक केंद्र पर प्रतिदिन लगभग 25 टोकन जारी किए जाएंगे और प्रति किसान अधिकतम 40 क्विंटल गेहूं की खरीद की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक बोनस की घोषणा नहीं की है। किसान महापंचायत के प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह ने बताया कि सरकार ने 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद का वादा किया था। गत वर्ष राज्य सरकार ने 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया था।