VIDEO : विधायक मुकेश भाकर की शादी में जमकर थिरके विनोद-निर्मल-अनिल-गावड़िया, पंजाबी सिंगर बब्बू मान ने बांधा समां

राजस्थान की सियासत के सबसे चर्चित युवा चेहरों में से एक, विधायक मुकेश भाकर सोमवार को परिणय सूत्र में बंध गए। आरजेएस कोमल के साथ हुए विवाह समारोह में कांग्रेस-भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता आशीर्वाद देने पहुँचे। लेकिन इस शादी की सबसे बड़ी चर्चा मुकेश भाकर के उन दोस्तों की हो रही है, जिन्होंने अपनी थिरकन से महफिल लूट ली।
फेमस पंजाबी सिंगर बब्बू मान ने मंच पर अपने गानों से समां बांध दिया। इन गानों पर ही राजस्थान विश्वविद्यालय और छात्र राजनीति के बड़े नाम एक साथ डांस फ्लोर पर थिरकते नजर आ रहे हैं। शादी के जश्न के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें
इन सभी युवा नेताओं को एक साथ डांस करते देख इनके समर्थक इसे 'असली छात्रशक्ति और गहरी दोस्ती' का नाम दे रहे हैं।
मुकेश भाकर की शादी में राजस्थान की राजनीति के धुरंधर एक ही छत के नीचे नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा भाजपा और अन्य दलों के कई कद्दावर नेता भी इस समारोह का हिस्सा बने।
मुकेश भाकर को सचिन पायलट खेमे का बेहद करीबी माना जाता है, ऐसे में पायलट की मौजूदगी और युवा नेताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था।
यह समारोह केवल एक शादी नहीं, बल्कि राजस्थान की उस छात्र राजनीति की एकजुटता का प्रदर्शन था, जहाँ से निकलकर आज ये युवा विधानसभा और राष्ट्रीय स्तर के पदों पर काबिज हैं। मुकेश भाकर के साथ डांस करने वाले निर्मल चौधरी, विनोद जाखड़ और अनिल चोपड़ा भी उसी नर्सरी की पौध हैं, जिसने राजस्थान को कई बड़े नेता दिए हैं।
इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुकेश भाकर की शादी के वीडियो वायरल हो रहे हैं। युवाओं के बीच लोकप्रिय इन नेताओं की सादगी और मस्ती भरे अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। विशेषकर 'निर्मल चौधरी और विनोद जाखड़' के साथ विधायक भाकर का डांस रील धूम मचा रहा है।
विधायक मुकेश भाकर की जीवनसंगिनी कोमल राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) में अधिकारी हैं। एक तरफ राजनीति का प्रखर चेहरा और दूसरी तरफ न्यायपालिका की गरिमा, इस जोड़ी को राजस्थान का नया 'पॉवर कपल' कहा जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग