VIDEO : विधायक मुकेश भाकर की शादी में जमकर थिरके विनोद-निर्मल-अनिल-गावड़िया, पंजाबी सिंगर बब्बू मान ने बांधा समां

मुकेश भाकर की शादी में राजस्थान की राजनीति के धुरंधर एक ही छत के नीचे नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा भाजपा और अन्य दलों के कई कद्दावर नेता भी इस समारोह का हिस्सा बने।



मुकेश भाकर को सचिन पायलट खेमे का बेहद करीबी माना जाता है, ऐसे में पायलट की मौजूदगी और युवा नेताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था।