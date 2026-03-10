Modi-Vasundhara Meet : पीएम मोदी से वसुंधरा राजे की ‘सपरिवार’ मुलाक़ात, पोते की राजनीतिक एंट्री की चर्चाएं तेज

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। अपने जन्मदिन (8 मार्च) और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ठीक अगले दिन हुई इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान राजे के साथ उनके पुत्र और झालावाड़-बारां सांसद दुष्यंत सिंह, पुत्रवधू निहारिका राजे और उनके पौत्र-पौत्री भी मौजूद रहे।