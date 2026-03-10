Rajasthan : महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल पर नया अपडेट, शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने जारी किया कार्यक्रम

Rajasthan : राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर नया अपडेट आया है। शिक्षा सत्र 2026-27 के तहत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इन स्कूलों में प्रवेश के लिए 25 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी।