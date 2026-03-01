Rajasthan Accident: बाइपास पर काल बना ट्रेलर, वैन के उड़े परखच्चे, साला-बहनोई समेत तीन की दर्दनाक मौत

मृतक महेंद्र की पत्नी ने एक माह पहले ही बच्चे को जन्म दिया था। सूचना मिलते ही घर-परिवार में मातम छा गया। इस घटना की जानकारी होने पर मुंशी और कहार समाज शाहपुरा में भी शोक की लहर छा गई। घटना की सूचना मिलने पर पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष रघुनंदन सोनी, भाजपा नगर अध्यक्ष पंकज सुगंधि, राजाराम पोरवाल, भैरू कहार, किशन कहार सहित कई जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी। पुलिस ने मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया है। गुरुवार को शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।