नागौर

Rajasthan Accident : सुहाग की मेहंदी अभी सूखी नहीं थी, कार-ट्रेलर भिड़ंत में 2 चचेरे भाइयों की हुई दर्दनाक मौत, परिवार में छाया मातम

Rajasthan Accident : नागौर के लाडनूं में अचानक सामने से आए ट्रेलर से कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत में कार के परखच्चे उड़ गए। जिसमें दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। इस घटना से नेहा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अभी चार दिन ही गुजरे थे रोहित प्रजापत से उसकी शादी हुई थी।

नागौर

image

Dec 05, 2025

नागौर में अपने घर से रोहित दूल्हा बनकर निकलते हुए, साथ में है मनमीत। फोटो पत्रिका

Rajasthan Accident : वक्त अचानक कैसे पलट जाता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी 5 दिन पहले ही रोहित प्रजापत (24 वर्ष) की शादी नेहा से हुई थी। खुशियों से दोनों झूम रहे थे। नए-नए सपने दोनों के आंखों में तैर रहे थे। पर क्या पता था, होनी में क्या लिखा था। मिनटों में सारी खुशियां हवा भी उड़ गई। नेहा की किस्मत में रोहित का साथ सिर्फ इतना ही लिखा था। शादी के बाद मीठा मायरा की रस्म निभाने रोहित जब अपने परिजनों के संग सुजानगढ़ जा रहे थे कि अचानक सामने से आए ट्रेलर ने नेहा की खुशियों पर पानी फेर दिया। दोनों परिवार में मातम छा गया है।

नागौर के लाडनूं में निम्बी जोधा पुलिया के पास गुरुवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में इटली से आए नवविवाहित एनआरआई रोहित प्रजापत (24 वर्ष) और उसके चचेरे भाई मनमीत की मौत हो गई, जबकि रोहित की पत्नी सहित परिवार के पांच सदस्य घायल हो गए।

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के उड़ गए परखच्चे

थाना अधिकारी सिद्धार्थ प्रजापत के अनुसार नागौर निवासी मुकेश प्रजापत (50 वर्ष) का परिवार पिछले 15 वर्षों से इटली में रह रहा है। शादी के लिए ही सभी कुछ दिन पहले नागौर आए थे। 5 दिन पहले ही मुकेश के पुत्र रोहित की शादी सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ निवासी नेहा से हुई थी। शादी के बाद मीठा मायरा की रस्म निभाने परिजन सुजानगढ़ जा रहे थे कि अचानक सामने से आए ट्रेलर से कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।

रोहित की मां को जयपुर किया गया रेफर

हादसे में चालक रोमिल, रोहित की पत्नी नेहा, पिता मुकेश, मां पिंकी प्रजापत और पूजा घायल हुए। सभी को लाडनूं अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रोहित और मनमीत को मृत घोषित कर दिया। रोहित की मां की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया है।

शादी की खुशियां उजड़ी

घटना से नेहा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बचपन में पिता और कोरोना काल में बड़े भाई को खो चुकी नेहा तीन बहनों में सबसे छोटी है। शादी की खुशियां कुछ ही दिनों में मातम में बदल गईं।

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Dec 2025 07:40 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Rajasthan Accident : सुहाग की मेहंदी अभी सूखी नहीं थी, कार-ट्रेलर भिड़ंत में 2 चचेरे भाइयों की हुई दर्दनाक मौत, परिवार में छाया मातम

