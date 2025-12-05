Rajasthan Accident : सुहाग की मेहंदी अभी सूखी नहीं थी, कार-ट्रेलर भिड़ंत में 2 चचेरे भाइयों की हुई दर्दनाक मौत, परिवार में छाया मातम

Rajasthan Accident : वक्त अचानक कैसे पलट जाता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी 5 दिन पहले ही रोहित प्रजापत (24 वर्ष) की शादी नेहा से हुई थी। खुशियों से दोनों झूम रहे थे। नए-नए सपने दोनों के आंखों में तैर रहे थे। पर क्या पता था, होनी में क्या लिखा था। मिनटों में सारी खुशियां हवा भी उड़ गई। नेहा की किस्मत में रोहित का साथ सिर्फ इतना ही लिखा था। शादी के बाद मीठा मायरा की रस्म निभाने रोहित जब अपने परिजनों के संग सुजानगढ़ जा रहे थे कि अचानक सामने से आए ट्रेलर ने नेहा की खुशियों पर पानी फेर दिया। दोनों परिवार में मातम छा गया है।