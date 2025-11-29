Rajasthan : जिस घर में ढोल-नगाड़ों की आवाज गूंजनी थी, उस घर में मचने लगी चीख-पुकार, पूरे गांवों में छा गया सन्नाटा

सरदार के परिवार में बुजुर्ग मां, दो बहनें और एक भाई हैं। जब सरदार एक वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। मां गुलाब देवी ने मजदूरी कर बच्चों को बड़ा किया। घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी। गरीबी से जूझते हुए सरदार ने पढ़ाई पूरी कर नौकरी हासिल की और परिवार को सहारा दिया। लेकिन तेज गति से आए अनियंत्रित वाहन ने इस परिवार का यह एकमात्र सहारा भी छीन लिया।