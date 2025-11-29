Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Rajasthan : जिस घर में ढोल-नगाड़ों की आवाज गूंजनी थी, उस घर में मचने लगी चीख-पुकार, पूरे गांवों में छा गया सन्नाटा

Rajasthan : अजमेर के मदनगंज-किशनगढ़ में एक नौसैनिक की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस सूचना के बाद पूरे गांवों में सन्नाटा छा गया। जिस घर में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजनी थी, उसी घर से चीख पुकार सुनाई देने लगी। तेज गति से चलने वाले अनियंत्रित वाहन कैसे एक परिवार को बर्बाद कर देते हैं, पढ़िए एक भावुक स्टोरी।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 29, 2025

Rajasthan Ajmer Marines sardar Bairwa dies road accident house drums sound resonate There was a screams and cries entire village silence

अरांई. गोठियाना में रोती-बिलखती मृतक सरदार की मां व अन्य परिजन। फोटो पत्रिका

Rajasthan :अजमेर के मदनगंज-किशनगढ़ में तेज गति से आए अनियंत्रित वाहन ने परिवार का एकमात्र सहारा भी छीन लिया। नौसैनिक की सड़क हादसे में मौत के बाद पूरे गांवों में सन्नाटा छा गया। जिस घर में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजनी थी, उसी घर से चीख पुकार सुनाई देने लगी।

नौसैनिक सरदार बैरवा की बारात अरांई तहसील के गोठियाना गांव से किशनगढ़ के पास स्थित जोगियों का नाड़ा गांव आनी थी। मौत की सूचना जैसे ही गांव गोठियाना और जोगियों का नाड़ा गांव पहुंची, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। जिस घर में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजनी थी, उसी घर से चीख पुकार सुनाई देने लगी।

पोस्टिंग चेन्नई में

अरांई तहसील के गोठियाना गांव निवासी एवं भारतीय नौसेना के जवान सरदार बैरवा अपनी शादी के चलते चार-पांच दिनों की छुट्टियों पर आए हुए थे। इनकी वर्तमान में पोस्टिंग चेन्नई में थी।

गांव ने खोया होनहार युवा

सरदार बैरवा की दुर्घटना में मौत के बाद जिसने भी सुना उसकी आंखें नम हो गई। बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद से ही मां गुलाब देवी बार-बार बेहोश हो रही थी। वहीं बहनों का भी रो-रोकर बुरा हाल था। शव जब गांव लाया गया तो सभी की आंखें नम थीं। सरदार बैरवा न केवल अपने परिवार का सहारा था, बल्कि अपने गांव का गौरव भी था।

घर में मचा कोहराम

सरदार के परिवार में बुजुर्ग मां, दो बहनें और एक भाई हैं। जब सरदार एक वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। मां गुलाब देवी ने मजदूरी कर बच्चों को बड़ा किया। घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी। गरीबी से जूझते हुए सरदार ने पढ़ाई पूरी कर नौकरी हासिल की और परिवार को सहारा दिया। लेकिन तेज गति से आए अनियंत्रित वाहन ने इस परिवार का यह एकमात्र सहारा भी छीन लिया।

जल्दी आओ हल्दी लगानी है….

सरदार के मित्र पड़ोसी रामरतन ने बताया कि दुर्घटना से कुछ देर पूर्व ही बड़ी बहन ममता और रेखा ने सरदार को फोन कर कहा था कि जल्दी घर आओ, हल्दी लगानी है। सरदार ने बताया कि वह लाम्बा तक आ गया है तथा जल्द ही घर पहुंचने वाला है।

Alwar : DRDO के जॉइंट डायरेक्टर की अचानक मौत, 2 दिन पहले हुई थी शादी, सदमे में परिजन, बेसुध हुई पत्नी
अलवर
DRDO Joint Director Aditya Verma suddenly dies Alwar family in shock married two days ago wife faints

Published on:

29 Nov 2025 08:24 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan : जिस घर में ढोल-नगाड़ों की आवाज गूंजनी थी, उस घर में मचने लगी चीख-पुकार, पूरे गांवों में छा गया सन्नाटा

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

Ajmer Road Accident : शादी की खुशियों में झूम रहा था पूरा परिवार, आई ऐसी सूचना की परिजनों के उड़े होश, नौसैनिक की सड़क हादसे में हुई मौत

Ajmer Road Accident Navy man Sardar Bairwa dies in road accident family members shocked
अजमेर

Cyclone Ditwah: गरज कर बरसे बादल, राजस्थान के इस जिले में हुआ बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात ‘डिटवाह’ का असर

अजमेर

राजस्थान में RPSC की नई व्यवस्था से बड़ा फायदा, करोड़ों की हुई बचत; भर्ती प्रक्रियाओं में आई तेजी

rpsc
अजमेर

Rajasthan: अजमेर-दादर एक्सप्रेस में बम की आशंका से हड़कंप, 3 घंटे रुकी ट्रेन; दिल्ली बम धमाके पर चर्चा करते 3 युवक गिरफ्तार

Ajmer-Dadar Express Train
अजमेर

Ajmer Crime: किराए के मकानों में पत्नी की तरह रखा, शादी का झांसा देकर देहशोषण, फिर धमकियां और मारपीट

rape in Ajmer
अजमेर
Patrika Site Logo

