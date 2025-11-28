Bharatpur Accident : बाइक सवार 2 दोस्तों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दर्दनाक मौत, नंबर प्लेट से हुई पहचान

Bharatpur Accident : भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र के गांव नगला खटका के पास बाइक सवार दो युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बुधवार रात्रि को जब गश्त के दौरान पुलिस को दोनों के शव सड़क पर पड़े मिले तो बाइक के नंबर से दोनों युवकों की पहचान की गई। बाइक को टक्कर मारने वाले वाहन का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है।