Bharatpur Accident : बाइक सवार 2 दोस्तों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दर्दनाक मौत, नंबर प्लेट से हुई पहचान

मृतक रॉकी और राजकुमार। फोटो पत्रिका
Bharatpur Accident : भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र के गांव नगला खटका के पास बाइक सवार दो युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बुधवार रात्रि को जब गश्त के दौरान पुलिस को दोनों के शव सड़क पर पड़े मिले तो बाइक के नंबर से दोनों युवकों की पहचान की गई। बाइक को टक्कर मारने वाले वाहन का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है।
खेरिया मोड़ चौकी प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि बुधवार रात्रि को करीब 11 बजे गश्त के दौरान दोनों युवकों के शव नगला खटका गांव के पास सड़क पर पड़े हुए मिले थे। शवों के पास एक बाइक भी पड़ी थी। बाइक के नंबर के आधार पर दोनों शवों की शिनाख्त हुई। तब परिजनों को घटना की सूचना दी गई।
पुलिस ने गुरुवार सुबह दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।
जानकारी के अनुसार गांव फागना थाना बयाना सदर निवासी राजकुमार गुर्जर (23 वर्ष) पुत्र अतर सिंह गुजरात में ठेकेदारी का काम करता था। वह बुधवार को अपने दोस्त रॉकी (23 वर्ष) पुत्र हाकिम सिंह गुर्जर के साथ मजदूरों से बात करने के लिए भरतपुर गया था। रात करीब 11 बजे दोनों दोस्त अपने घर जा रहे थे। इस दौरान नगला खटका गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने दोनों की बाइक को टक्कर मार दी।
बड़ी खबरेंView All
भरतपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग