Weather Update : राजस्थान के 5 जिलों में बारिश की संभावना, IMD का येलो अलर्ट, 20-30 KMPH गति से चलेगी हवा

Weather Update : मौसम विभाग का आज शुक्रवार 9.30 बजे नया अपडेट आया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार नागौर, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर जिलों और आस-पास के क्षेत्र में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ 20-30 KMPH गति से तेज हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है।