जयपुर

Weather Update : राजस्थान के 5 जिलों में बारिश की संभावना, IMD का येलो अलर्ट, 20-30 KMPH गति से चलेगी हवा

Weather Update : मौसम विभाग ने आज 28 नवंबर को राजस्थान के 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 90 मिनट में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना है। साथ में 20-30 KMPH गति से तेज हवा चलने की संभावना ​है।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 28, 2025

अजमेर में गुरुवार रात को हुई झमाझम बारिश। फोटो जय माखीजा

Weather Update : मौसम विभाग का आज शुक्रवार 9.30 बजे नया अपडेट आया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार नागौर, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर जिलों और आस-पास के क्षेत्र में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ 20-30 KMPH गति से तेज हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग की आम जनता को सलाह

मौसम विभाग ने ऐसे अवसर पर आम जनता को सलाह देते हुए कहाकि मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लें। पेड़ के नीचे खड़े होने से बचें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें। मौसम के सामान्य होने की प्रतीक्षा करें।

जयपुर में आज सुबह हुई बूंदाबांदी

जयपुर में आज सुबह से ही मौसम ठंडा बना हुआ था। तेज गति से चल रही हवाएं ठंड को बढ़ा रही हैं। इसी बीच सुबह-सुबह जयपुर के कई इलाकों में बौछारें और बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने अभी तीन घंटे के अपडेट में जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

अजमेर में तेज फुहारों से भीगी सड़कें

प्रदेश में गुरुवार को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया था। जिसके असर से अजमेर में शाम को पांच से सात मिनट तेज फुहारों से सड़कें भीग गईं। वहीं, अजमेर के अलावा जयपुर, उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई। जयपुर में भी सुबह से बादल छाए रहे।

29-30 नवंबर को मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना

राज्य के शेष भागों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा 29-30 नवंबर को राज्य के दक्षिणी व पूर्वी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम केन्द्र के अनुसार दिसंबर के प्रथम सप्ताह में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में पुन: 3-4 डिग्री गिरावट होने व शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं शीतलहर की संभावना है।

रात के तापमान में बढ़ोतरी

प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो गई। जयपुर में जहां न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री चढ़कर 16.0 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं सीकर में 8.5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा। शुक्रवार को तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

28 Nov 2025 11:05 am

