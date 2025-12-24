Jaipur Murder Case: प्रेमिका के शव को 30 घंटे तक करता रहा पैक, फिर पड़ोसी के घर फेंक आया; शातिर हत्यारे की हर चाल ऐसे हो गई फेल

आरोपी बबिता की हत्या करने के बाद 30 घंटे तक उसके शव की पैकिंग करता रहा। प्लास्टिक के कट्टे में पैक करने के बाद लाश को कंबल में लपेटकर दोबारा कट्टे में रखा और फिर उसे पड़ोस के मकान में फेंक आया। आरोपी ने बबिता की हत्या करने के बाद घर के फर्श को पानी से बार-बार धोया। खून से लथपथ कपड़े अमानीशाह नाले में फेंककर आ गया। अभियुक्त ने योजना बनाई थी कि उसके द्वारा मकान बेच दिया गया है, इस कारण उस पर कोई शक नहीं करेगा।