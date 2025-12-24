Jaipur Murder Case: प्रेमिका के शव को 30 घंटे तक करता रहा पैक, फिर पड़ोसी के घर फेंक आया; शातिर हत्यारे की हर चाल ऐसे हो गई फेल

मौके पर मौजूद पुलिस और इनसेट में आरोपी। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजधानी जयपुर में महिला की हत्या कर उसके शव को कट्टे में डालकर पड़ोस के मकान में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शास्त्री नगर में मंगलवार सुबह मकान मालकिन ने किराएदार से कहकर प्लास्टिक का कट्टा खुलवाया तो उसमें महिला की लाश देखकर सबकी चीख निकल गई। घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वॉयड और एफएसएल की मदद से साक्ष्य जुटाए। डॉग वारदात स्थल पर पहुंचने के बाद आरोपी के मकान के आसपास चक्कर काटता रहा। वहीं, वारदात के बाद आरोपी भीड़ में शामिल होकर पुलिस की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। पुलिस ने चार घंटे में ही आरोपी को पकड़कर मामले का खुलासा कर दिया। हत्या पैसों के लेन-देन को लेकर की गई थी।
एडिशनल डीसीपी बजरंग शर्मा ने बताया कि आरोपी जितेन्द्र सिंह उर्फ जीतू उर्फ राहुल (36) सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर का रहने वाला है। मंगलवार सुबह सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर निवासी मुन्नी देवी ने सूचना दी कि वह सुबह उठी तो घर के अंदर गलियारे में सीढ़ियों के पास एक कट्टा पड़ा हुआ था। जिसे किराएदार ने देखा और बताया कि इसमें तो कोई लाश पड़ी है। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी जुटाने के बाद महिला की शिनाख्त बबिता शर्मा के रूप में हुई।
आरोपी जितेन्द्र सिंह ने पूछताछ में बताया कि बबिता शर्मा उसकी मित्र थी, जिससे वह काफी समय से संपर्क में था। उनके बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। वह पैसे को लेकर उसे लगातार परेशान कर रही थी। इस पर उसने मकान को बेच दिया, लेकिन ताले की चाबी उसके पास ही थी। 21 दिसंबर को वह बबिता को घर लेकर आया और धारदार हथियार से गले व सिर पर चोट मारकर उसकी हत्या कर दी। 21 दिसंबर को वह लाश को ठिकाने नहीं लगा पाया।
आरोपी बबिता की हत्या करने के बाद 30 घंटे तक उसके शव की पैकिंग करता रहा। प्लास्टिक के कट्टे में पैक करने के बाद लाश को कंबल में लपेटकर दोबारा कट्टे में रखा और फिर उसे पड़ोस के मकान में फेंक आया। आरोपी ने बबिता की हत्या करने के बाद घर के फर्श को पानी से बार-बार धोया। खून से लथपथ कपड़े अमानीशाह नाले में फेंककर आ गया। अभियुक्त ने योजना बनाई थी कि उसके द्वारा मकान बेच दिया गया है, इस कारण उस पर कोई शक नहीं करेगा।
डॉग स्कवॉयड मौके पर पहुंचा और घटनास्थल से आरोपी के मकान तक पहुंचने के बाद चक्कर काटता रहा। पुलिस को इससे भी मदद मिली। घटना के चार घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी को पकड़कर खुलासा कर दिया।
