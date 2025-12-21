Rajasthan New Road: राजस्थान में यहां बन रहा 86KM लंबा सुपर एक्सप्रेस हाईवे, इन 3 जिलों को होगा बड़ा फायदा

सुपर एक्सप्रेस हाईवे में तीन जिलों के 55 गांव शामिल होंगे। इनमें कोटपूतली के 2, बानसूर के 15, मुण्डावर के 9, किशनगढ़ के 2, अलवर के 16, रामगढ़ के 9, लक्ष्मणगढ़ के 2 गांव शामिल हैं। नए हाईवे के निर्माण से कोटपूतली-बहरोड़ व आसपास के क्षेत्रों की औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होेगी। इसके निर्माण से यात्रा समय में कमी आएगी। अभी कोटपूतली से अलवर की दूरी तय करने में डेढ़ घंटे तक लग जाता है, जबकि हाईवे बनने के बाद यह दूरी मात्र 45 मिनट में तय हो सकेगी।