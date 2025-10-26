खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए खुशखबरी, बनेगा 181 KM लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, 5 जिलों से होकर गुजरेगा

6 लेन एक्सप्रेस-वे बनने के बाद जयपुर से दिल्ली के बीच यात्रा और सुगम हो जाएगी। साथ ही बाबा श्याम के भक्तों को भी मंदिर तक पहुंचने में अब पहले से कम समय लगेगा। परियोजना के लिए लगभग 1679 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत करीब 6906 करोड़ रुपए होगी। यह एक्सप्रेस-वे नीमकाथाना के गांवड़ी क्षेत्र से होकर गुजरेगा। सड़क की चौड़ाई करीब 100 मीटर और ऊंचाई 15 फीट रखी जाएगी। दिसंबर माह से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।