Jaipur Literature Festival 2026 : 15 जनवरी से शुरू होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इस बार होगा सबसे बड़ा, रजिस्ट्रेशन शुरू

Jaipur Literature Festival 2026 : राजस्थान का सबसे खूबसूरत, पूरी दुनिया में पिंक सिटी के नाम से मशहूर और हरदिल अजीज शहर जयपुर में साहित्य प्रेमियों का महाकुंभ लगने जा रहा है। जीहां, नए साल की गुनगुनी ठंड में 15 जनवरी से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के 19वें संस्करण का आगाज होने जा रहा है। इस फेस्टिवल की यादों को समेटने और उसका हिस्सा बनने के लिए साहित्य प्रेमी बेहद बेसब्र हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं।