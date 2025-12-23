Jaipur Literature Festival 2026 : 15 जनवरी से शुरू होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इस बार होगा सबसे बड़ा, रजिस्ट्रेशन शुरू

फोटो पत्रिका
Jaipur Literature Festival 2026 : राजस्थान का सबसे खूबसूरत, पूरी दुनिया में पिंक सिटी के नाम से मशहूर और हरदिल अजीज शहर जयपुर में साहित्य प्रेमियों का महाकुंभ लगने जा रहा है। जीहां, नए साल की गुनगुनी ठंड में 15 जनवरी से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के 19वें संस्करण का आगाज होने जा रहा है। इस फेस्टिवल की यादों को समेटने और उसका हिस्सा बनने के लिए साहित्य प्रेमी बेहद बेसब्र हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं।
19 जनवरी तक चलाने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 300 से अधिक सत्रों और 500 से अधिक वक्ताओं की मेजबानी करेगा। भारत सहित दुनिया के कई देशों के वक्ता, साहित्य, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक मामलों, कविता, कला जैसे विस्तृत विषयों पर चर्चा करेंगे।
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होटल क्लार्क्स आमेर में होगा। इसके होने वाले सत्र फ्रंट लॉन, चारबाग, सूर्य महल, दरबार हॉल और बैठक में आयोजित होंगे। कार्यक्रम का ब्योरा।
15 जनवरी - 43।
(फेस्टिवल का उद्घाटन, कई सत्र, और वेदांता फ्रंट लॉन पर सुबह का संगीत।)
16 जनवरी - 44 से 91 तक।
(विविध विषयों पर सत्र, लेखक संवाद और जयपुर बुकमार्क की गतिविधियां।)
17 जनवरी - 92 से 142 तक।
(विविध विषयों पर सत्र, लेखक संवाद और जयपुर बुकमार्क की गतिविधियां।)
18 जनवरी - 143 से 196 तक।
(हेरिटेज इवनिंग, म्यूजिक स्टेज पर कार्यक्रम और विभिन्न पैनल चर्चाएं।)
19 जनवरी - 197 से 237 तक।
(समापन सत्र, राइटर्स बॉल और फेस्टिवल का समापन।)
इस बार साहित्य जगत के अनेक दिग्गज सर्दी की इस गुनगुनी ठंड में अपनी चमक बिखेरेंगे। बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई अपनी पुस्तक 'द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी' पर चर्चा करेंगी, जबकि गोपालकृष्ण गांधी अपनी पुस्तकों 'द अन्डाइइंग लाइट' और 'इंडिया एंड हर फ्यूचर्स' पर विचार साझा करेंगे।
बानू मुश्ताक, देवेश कपूर और अरविंद सुब्रमण्यम, के.आर. मीरा, स्टीफन फ्राय, विश्वनाथन आनन्द, रुजुता दिवेकर, वीर दास, रिचर्ड फ्लैनगन, सर टिम बर्नर्स-ली, जिमी वेल्स और लियो वराडकर भी अपने-अपने सत्रों में अपने संवाद से साहित्य प्रेमियों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे।
फेस्टिवल में सुधा मूर्ति, अमिश, प्रसून जोशी, शोभा डे, अनुराधा रॉय, जीत थायिल, अश्विन सांघी, नवतेज सरना, गुरचरण दास सहित कई भारतीय लेखक भी हिस्सा लेंगे। फेस्टिवल की सह-संस्थापक एवं निदेशक नमिता गोखले ने कहा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 इतिहास, वर्तमान और भविष्य के बहुआयामी संवादों का मंच है। इस वर्ष का संस्करण AI से लेकर रहस्यमय कथाओं तक विस्तृत विषयों को समेटे हुए है।
इसके अतिरिक्त दृश्यात्मक कथा–कला, ग्राफिक नॉवेल्स, कविता पाठ और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित कई महत्त्वपूर्ण सत्र भी शामिल रहेंगे। ऐलिस ऑसवाल्ड, तमीम अल–बरघूती, लीना खलाफ तुफ्फाहा, उजान दत्ता, अभयर कपूर, मेघा मजूमदार और अन्य वैश्विक आवाज़ें भी फेस्टिवल में अपनी प्रस्तुतियां देंगी।
