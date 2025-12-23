23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Literature Festival 2026 : 15 जनवरी से शुरू होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इस बार होगा सबसे बड़ा, रजिस्ट्रेशन शुरू

Jaipur Literature Festival 2026 : जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का 19वां संस्करण 15 जनवरी से शुरू होगा। पांच दिन चलने वाला यह फेस्टिवल 19 जनवरी को समाप्त होगा। बताया जा रहा है कि इस बार का फेस्टिवल सबसे बड़ा होगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के बारे में जानिए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 23, 2025

Jaipur Literature Festival 2026 will begin on 15 January and registration has started

फोटो पत्रिका

Jaipur Literature Festival 2026 : राजस्थान का सबसे खूबसूरत, पूरी दुनिया में पिंक सिटी के नाम से मशहूर और हरदिल अजीज शहर जयपुर में साहित्य प्रेमियों का महाकुंभ लगने जा रहा है। जीहां, नए साल की गुनगुनी ठंड में 15 जनवरी से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के 19वें संस्करण का आगाज होने जा रहा है। इस फेस्टिवल की यादों को समेटने और उसका हिस्सा बनने के लिए साहित्य प्रेमी बेहद बेसब्र हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं।

करीब 300 सत्र, 500 से अधिक वक्ता होंगे मेहमान

19 जनवरी तक चलाने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 300 से अधिक सत्रों और 500 से अधिक वक्ताओं की मेजबानी करेगा। भारत सहित दुनिया के कई देशों के वक्ता, साहित्य, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक मामलों, कविता, कला जैसे विस्तृत विषयों पर चर्चा करेंगे।

होटल क्लार्क्स आमेर होंगे सभी कार्यक्रम

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होटल क्लार्क्स आमेर में होगा। इसके होने वाले सत्र फ्रंट लॉन, चारबाग, सूर्य महल, दरबार हॉल और बैठक में आयोजित होंगे। कार्यक्रम का ब्योरा।

15 जनवरी - 43।
(फेस्टिवल का उद्घाटन, कई सत्र, और वेदांता फ्रंट लॉन पर सुबह का संगीत।)

16 जनवरी - 44 से 91 तक।
(विविध विषयों पर सत्र, लेखक संवाद और जयपुर बुकमार्क की गतिविधियां।)

17 जनवरी - 92 से 142 तक।
(विविध विषयों पर सत्र, लेखक संवाद और जयपुर बुकमार्क की गतिविधियां।)

18 जनवरी - 143 से 196 तक।
(हेरिटेज इवनिंग, म्यूजिक स्टेज पर कार्यक्रम और विभिन्न पैनल चर्चाएं।)

19 जनवरी - 197 से 237 तक।
(समापन सत्र, राइटर्स बॉल और फेस्टिवल का समापन।)

साहित्य जगत के ये सितारे बिखेरेंगे अपनी चमक

इस बार साहित्य जगत के अनेक दिग्गज सर्दी की इस गुनगुनी ठंड में अपनी चमक बिखेरेंगे। बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई अपनी पुस्तक 'द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी' पर चर्चा करेंगी, जबकि गोपालकृष्ण गांधी अपनी पुस्तकों 'द अन्डाइइंग लाइट' और 'इंडिया एंड हर फ्यूचर्स' पर विचार साझा करेंगे।

बानू मुश्ताक, देवेश कपूर और अरविंद सुब्रमण्यम, के.आर. मीरा, स्टीफन फ्राय, विश्वनाथन आनन्द, रुजुता दिवेकर, वीर दास, रिचर्ड फ्लैनगन, सर टिम बर्नर्स-ली, जिमी वेल्स और लियो वराडकर भी अपने-अपने सत्रों में अपने संवाद से साहित्य प्रेमियों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे।

ये दिग्गज होंगे फेस्टिवल की शोभा

फेस्टिवल में सुधा मूर्ति, अमिश, प्रसून जोशी, शोभा डे, अनुराधा रॉय, जीत थायिल, अश्विन सांघी, नवतेज सरना, गुरचरण दास सहित कई भारतीय लेखक भी हिस्सा लेंगे। फेस्टिवल की सह-संस्थापक एवं निदेशक नमिता गोखले ने कहा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 इतिहास, वर्तमान और भविष्य के बहुआयामी संवादों का मंच है। इस वर्ष का संस्करण AI से लेकर रहस्यमय कथाओं तक विस्तृत विषयों को समेटे हुए है।

फेस्टिवल में गूंजेंगी ये आवाज़ें

इसके अतिरिक्त दृश्यात्मक कथा–कला, ग्राफिक नॉवेल्स, कविता पाठ और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित कई महत्त्वपूर्ण सत्र भी शामिल रहेंगे। ऐलिस ऑसवाल्ड, तमीम अल–बरघूती, लीना खलाफ तुफ्फाहा, उजान दत्ता, अभयर कपूर, मेघा मजूमदार और अन्य वैश्विक आवाज़ें भी फेस्टिवल में अपनी प्रस्तुतियां देंगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Unique House : राजस्थान का एक अनोखा घर, सिर्फ एक कदम से बदल जाता है जिला
जयपुर
Rajasthan unique house just one step changes district Kuchaman-Didwana Nagaur Jaipur Tyod village

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Jaipur Literature Festival

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 03:13 pm

Published on:

23 Dec 2025 01:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Literature Festival 2026 : 15 जनवरी से शुरू होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इस बार होगा सबसे बड़ा, रजिस्ट्रेशन शुरू

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

National Farmers Day : राजस्थान की एक महिला किसान की सफलता की स्टोरी, जिसने मेहनत से बदली किस्मत, कमा रही लाखों रुपए

Rajasthan a female farmer Santosh Khedar success story who transformed her life through hard work and now earning millions of rupees
जयपुर

कल से जगतपुरा आरटीओ ऑफिस में होगा भौतिक सत्यापन,वैध दस्तावेज नहीं मिले तो आरसी निरस्त

समाचार

संपादकीय: न्याय के मूल सिद्धांत से समझौता करना खतरनाक

ओपिनियन

Jaipur: 10 साल बाद पुलिस की मौजूदगी में सरकारी स्कूल की जमीन से हटा अतिक्रमण, बोई गई फसल पर चला ट्रैक्टर

Encroachments-removed-from-school-land
जयपुर

Panya Sepat Son’s Death: दूसरों को हंसाने वाले ‘पन्या सेपट’ पर टूटा दुखों का पहाड़, बेटे की मौत के बाद फूट-फूट कर रोते रहे

Panya-Sepat
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.