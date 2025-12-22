Rajasthan Unique House : राजस्थान का एक अनोखा घर, सिर्फ एक कदम से बदल जाता है जिला

बात यहीं खत्म नहीं होती है। मकान की इस अजीबोगरीब स्थिति की वजह से इसमें रहने वाले लोगों के पते भी अलग-अलग हैं। मुनाराम, सुवाराम और कानाराम तीनों भाई साथ साथ रहते हैं। पर भाइयों के सरकारी दस्तावेज अलग-अलग हैं। मुनाराम के पहचान पत्र और कागजात कुचामन-डीडवाना जिले से जारी हुए हैं। वहीं सुवाराम और कानाराम के सरकारी दस्तावेज जयपुर जिले से जारी हुए हैं। प्रशासनिक सीमाओं की यह एक दिलचस्प और अजब-गजब कहानी है।