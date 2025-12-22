Rajasthan : राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, प्रश्न पत्रों को लेकर नई गाइडलाइन जारी

फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan : राज्य स्तरीय समान वार्षिक परीक्षा आगामी 7 मार्च से शुरू होगी। इसमें कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थी शामिल होंगे। जिन विषयों की परीक्षा समय सारिणी में शामिल नहीं है, उनकी परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी।
राजस्थान के शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में निजी विद्यालयों में प्रश्न पत्र नहीं रखे जाएंगे। निजी स्कूलों के प्रश्न पत्र संबंधित यूसीईईओ एवं पीईईओ के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। यदि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के लिफाफे खुले पाए गए, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पीईईओ और यूसीईईओ की होगी।
प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर यथासंभव उन्हें पुलिस थानों में रखने की व्यवस्था की जाएगी। यदि प्रश्न पत्र किसी कारण से पीईईओ या यूसीईईओ कार्यालय अथवा विद्यालय में रखे जाते हैं, तो वहां 24 घंटे कार्मिकों की ड्यूटी और रात्रिकालीन पहरा अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र कहां रखे जाएंगे, इसका अंतिम निर्णय जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे।
शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि प्रश्न पत्र निर्माण से जुड़ा कोई भी संदेश या गतिविधि यदि सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित संयुक्त निदेशक की होगी। संबंधित पीईईओ एवं यूसीईईओ कार्यालय का कार्यभार जिस कार्मिक के पास होगा, उसी कार्मिक को परीक्षा आयोजन के दौरान प्रभारी एवं केन्द्राधीक्षक बनाया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग