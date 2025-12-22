Rajasthan : राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, प्रश्न पत्रों को लेकर नई गाइडलाइन जारी

शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि प्रश्न पत्र निर्माण से जुड़ा कोई भी संदेश या गतिविधि यदि सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित संयुक्त निदेशक की होगी। संबंधित पीईईओ एवं यूसीईईओ कार्यालय का कार्यभार जिस कार्मिक के पास होगा, उसी कार्मिक को परीक्षा आयोजन के दौरान प्रभारी एवं केन्द्राधीक्षक बनाया जाएगा।