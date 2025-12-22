RPSC : राजस्थान सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा में सिर्फ 4 अभ्यर्थी हुए पास, 2696 अभ्यर्थी फेल, मामला पहुंचा हाईकोर्ट

फाइल फोटो पत्रिका
RPSC : राजस्थान सहायक अभियोजन अधिकारी के 181 पदों के लिए केवल चार अभ्यर्थी ही पास हुए हैं और सभी सामान्य वर्ग से हैं। आरक्षित वर्ग के किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाया। 2700 में से 2696 अभ्यर्थियों के फेल होने के कारण 177 पद खाली रह गए हैं। यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से इस भर्ती के लिए चयन किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती-2024 के लिए चयन परीक्षा में हर प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य था, लेकिन चार अभ्यर्थियों को छोड़कर कोई पास ही नहीं हो पाया। इस भर्ती के लिए एक जून को मुख्य परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 2700 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनका परिणाम 10 दिसंबर को जारी हुआ।
हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया कि सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाए अभ्यर्थियों में ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हैं, जिन्होंने राजस्थान न्यायिक सेवा (आरजेएस) भर्ती परीक्षा 2025 में 40 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए।
याचिका में हाईकोर्ट से सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा निरस्त करने की मांग की गई है। 19 याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका में परीक्षा में कठोर अंकन और अंकों के मॉडरेशन में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई है। अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि 19 अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गई है।
