RPSC : राजस्थान सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा में सिर्फ 4 अभ्यर्थी हुए पास, 2696 अभ्यर्थी फेल, मामला पहुंचा हाईकोर्ट

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से इस भर्ती के लिए चयन किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती-2024 के लिए चयन परीक्षा में हर प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य था, लेकिन चार अभ्यर्थियों को छोड़कर कोई पास ही नहीं हो पाया। इस भर्ती के लिए एक जून को मुख्य परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 2700 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनका परिणाम 10 दिसंबर को जारी हुआ।