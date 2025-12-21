21 दिसंबर 2025,

रविवार

बीकानेर

Rajasthan : मूंगफली-ग्वार के किसानों की बल्ले बल्ले, 6500 और 6000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचा भाव

Rajasthan : देश-दुनिया में बीकानेर की मूंगफली का डंका बज रहा है। काले छिलके ने उजली की बीकानेरी मूंगफली की तकदीर। चमक उठे चेहरे। मूंगफली का भाव 6500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा। ग्वार के रेट ने भी आसमान छुआ। जानिए ग्वार का क्या है रेट?

बीकानेर

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 21, 2025

Rajasthan Bikaner Peanut and guar farmers are rejoicing prices have reached Rs 6500-6000 per quintal

Rajasthan : बेमौसम बारिश के चलते गुजरात में मूंगफली की फसल प्रभावित होने से बीकानेर की मूंगफली की मांग देश-दुनिया में बढ़ गई है। गुजरात के व्यापारी अग्रिम सौदे पूरे करने के लिए बीकानेर की मंडियों में उमड़ पड़े हैं, जिससे एक सप्ताह में ही मूंगफली के भाव साढ़े पांच हजार से बढ़कर 6500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। बीकानेर की अनाज मंडी में इस सीजन अब तक करीब 80 लाख बोरी मूंगफली की आवक हो चुकी है। रोजाना करीब सवा लाख बोरी की आवक हो रही है। तीन करोड़ बोरी उत्पादन की उम्मीद के साथ अभी बंपर सीजन चल रहा है।

मूंगफली के भावों में सुधार का फायदा किसान, व्यापारी और सरकार तीनों को हो रहा है। सरकारी समर्थन मूल्य पर मूंगफली बेचने का दबाव कम हो गया है। शनिवार को भी बीकानेर मंडी में 5800 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल तक मूंगफली की ढेरियों के भाव लगे। अभी करीब एक महीने मूंगफली का बंपर सीजन चलने वाला है। गुजरात का राजकोट सहित मूंगफली उत्पादन क्षेत्र देश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन देता है। इसके बाद दूसरा नंबर पर बीकानेर आता है। परन्तु इस बार बीकानेरी मूंगफली की सुपर क्वालिटी ने देशदुनिया में अपनी धाक जमाई है।

निर्यात में रिजेक्ट के डर से आ रहे बीकानेर

इस बार बरसात की वजह से गुजरात में मूंगफली का छिलका काला पड़ गया था। ऐसे में गुजरात के व्यापारी अपने पुराने सौदों को पूरा करने के लिए बीकानेर आ रहे हैं। निर्यात कर दूसरे देशों में मूंगफली भेजने पर गुजरात की मूंगफली के रिजेट होने का डर है। जबकि बीकानेर में मूंगफली इस बार उच्च गुणवत्ता की और साफ कलर वाले छिलके की है। हालांकि बीकानेर की गोटा और ऑयल मिलों में ज्यादा पुरानी मूंगफली की खपत ही हो रही है। सरकार ने कुछ समय पहले पांच हजार रुपए प्रति क्विंटल से भी कम दाम पर गोदामों में पड़ी पिछले साल की मूंगफली बेची थी। जिन्हें स्थानीय मील संचालकों और व्यापारियों ने खरीदा था।

ग्वार ने पकड़ी रफ्तार, छह हजार की तरफ बढ़ा

मूंगफली की तरह दूसरी बड़ी कृषि जिंस ग्वार में भी तेजी है। तीन साल से ग्वार के भाव पांच हजार रुपए प्रति क्विंटल के भीतर ही घूम रहे थे। तेजी के साथ 5600 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल ग्वार बिकने लगा है। स्थानीय व्यापारी ग्वार ज्यादा खरीद रहे है। बीकानेर मंडी में रोजाना तीन हजार थैले की आवक रह रही है। इस बार ग्वार का कुल उत्पादन 60-70 लाख क्विंटल रहने का अनुमान है।

साठ फीसदी गुजरात जा रही मूंगफली

जिले में बीकानेर मुख्य अनाज मंडी, ऊन मंडी, नोखा, श्रीडूंगरगढ़, लूणकरनसर मूंगफली की बड़ी मंडी है। बीकानेर मंडी में इस बार करीब डेढ़ करोड़ बोरी मूंगफली की कुल आवक रहने का अनुमान है। अन्य मंडियों में भी कुल मिलाकर डेढ़ करोड़ बोरी मूंगफली का व्यापार रहने का अनुमान है। जिले में इस बार तीन करोड़ बोरी मूंगफली के उत्पादन का अनुमान है। अभी साठ फीसदी मूंगफली व्यापारी खरीद कर गुजरात ले जा रहे हैं।

मलमास में तेजी से सभी खुश

मलमास लगने के साथ ही मूंगफली में अभी तेजी का रुझान है। तीन-चार दिन में ही मूंगफली के प्रति क्विंटल भाव में पांच सौ रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिली है। अनाज मंडी में दो बोली सामानांतर चल रही है। रोजाना 70-80 हजार बोरी आराम से बिक रही है। जमीदार, सरकार व व्यापारी तीनों खुश हैं।
मोतीलाल सेठिया, मूंगफली व्यापारी, बीकानेर

