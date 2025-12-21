Rajasthan : मूंगफली-ग्वार के किसानों की बल्ले बल्ले, 6500 और 6000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचा भाव

इस बार बरसात की वजह से गुजरात में मूंगफली का छिलका काला पड़ गया था। ऐसे में गुजरात के व्यापारी अपने पुराने सौदों को पूरा करने के लिए बीकानेर आ रहे हैं। निर्यात कर दूसरे देशों में मूंगफली भेजने पर गुजरात की मूंगफली के रिजेट होने का डर है। जबकि बीकानेर में मूंगफली इस बार उच्च गुणवत्ता की और साफ कलर वाले छिलके की है। हालांकि बीकानेर की गोटा और ऑयल मिलों में ज्यादा पुरानी मूंगफली की खपत ही हो रही है। सरकार ने कुछ समय पहले पांच हजार रुपए प्रति क्विंटल से भी कम दाम पर गोदामों में पड़ी पिछले साल की मूंगफली बेची थी। जिन्हें स्थानीय मील संचालकों और व्यापारियों ने खरीदा था।