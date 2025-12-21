21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Rajasthan Scheme : उत्तराखण्ड की तर्ज पर राजस्थान में लागू हो ये योजना, ग्रामीण क्षेत्र में सभी को मिलेगा रोजगार

Rajasthan Scheme : समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने राज्य के पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि उत्तराखण्ड की तर्ज पर राजस्थान में होम-स्टे पर्यटन नीति लागू की जाए। जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सभी को रोजगार मिल सके।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 21, 2025

Rajasthan on lines of Uttarakhand Homestay tourism scheme implemented rural areas Everyone get employment

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Scheme : उत्तराखण्ड राज्य की सफल होम-स्टे पर्यटन नीति से प्रेरणा लेते हुए राजस्थान में भी ग्रामीण होम स्टे योजना लागू करने की मांग समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने राज्य के पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर की है। ताकि राजस्थान में पर्यटन के साथ-साथ डेस्टिनेशन वेडिंग और मेडिकल टूरिज्म के बढ़ावा मिल सके। इससे क्षेत्र के निवासियों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सके।

उत्तराखण्ड सरकार की ओर से लागू की गई होम-स्टे नीति के अंतर्गत प्रारंभ में छह कमरों की अनुमति दी गई थी, जिसे सफलता के बाद बढ़ाकर 10 कमरे कर दिया गया है। साथ ही बिजली दरों को व्यावसायिक के स्थान पर घरेलू श्रेणी में रखा गया। इससे पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन में उल्लेखनीय कमी आई है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं।

होटल उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक बिजली टैरिफ लागू

राजस्थान में पहले ही होटल उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए व्यावसायिक के बजाय औद्योगिक बिजली टैरिफ लागू कर चुका है, जिससे कोरोना काल में बुरी तरह प्रभावित हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पुनर्जीवित हुआ है।

राजसमंद से होना चाहिए होम-स्टे योजना की शुरुआत

इकोनॉमिक टाइ्म्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पर्यटन नीति-2017 के चलते राज्य में देशभर में औसतन सबसे अधिक कमरे उपलब्ध हैं। गुप्ता ने सुझाव दिया गया है कि यदि राजस्थान में होम-स्टे योजना की शुरुआत राजसमंद जिले से की जाए तो इसे अत्यंत सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

राजसमंद अपनी विशाल और सुंदर झील, ऐतिहासिक द्वारकाधीश मंदिर तथा निकटवर्ती नाथद्वारा के श्रीनाथजी मंदिर, सावलिया सेठ, महाराणा प्रताप के चेतक स्थल सहित अनेक प्रमुख पर्यटन स्थलों के कारण पर्यटकों को कम से कम 7 दिनों तक आकर्षित करने की क्षमता रखता है। वर्तमान में होम-स्टे सुविधा के अभाव में पर्यटकों को वहां से शीघ्र लौटना पड़ता है।

पर्यटन क्षेत्र में ला सकती है क्रांतिकारी बदलाव

सीताराम गुप्ता ने लिखे गए पत्र में कहा कि राजस्थान में सोलर ऊर्जा के बाद पर्यटन विस्तार की सबसे अधिक संभावनाएं है। ऐसे में होम-स्टे, डेस्टिनेशन वेडिंग और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई और प्रगतिशील नीति की शुरुआत राज्य के पर्यटन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है।

ये भी पढ़ें

Hanumangarh Ethanol Factory : हनुमानगढ़ में नहीं लगेगी एथेनॉल फैक्ट्री, प्रबंधन ने लिया फैसला
हनुमानगढ़
Rajasthan ethanol factory will not be built in Hanumangarh management has made the decision

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 11:58 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan Scheme : उत्तराखण्ड की तर्ज पर राजस्थान में लागू हो ये योजना, ग्रामीण क्षेत्र में सभी को मिलेगा रोजगार

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Success Story : कृष्णा गुर्जर बनी सिविल जज, पूरा शहर खुशी से झूमा, जानें कौन हैं प्रेरणास्रोत?

Rajasthan Judicial Service Examination 2025 Results Krishna Gurjar becomes a Civil Judge entire Deeg city rejoices find out who her inspiration
भरतपुर

राजस्थान RGHS योजना में फर्जीवाड़ा : शिक्षा और पुलिस विभाग के 17 कर्मचारियों पर गिरी गाज, 4 महिला कांस्टेबल भी शामिल

RGHS scam
भरतपुर

भरतपुर में पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर 1.50 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, ACB ने रिश्तेदार को भी दबोचा

Bharatpur PNB Manager
भरतपुर

Rajasthan: मासूम बेटे की सर्जरी करवाने मथुरा गया था, डॉक्टरों ने निकाल ली किडनी, 15 लोगों पर FIR

Kidney-Theft-case
भरतपुर

Rajasthan Gambling : राजस्थान में मुर्गा की जंग बनी कमाई का नया जरिया, जीतने पर हो जाते हैं मालामाल, साइबर ठगों की भी हुई एंट्री

Rajasthan Mewat chicken Gambling become new source of income Cyber ​​fraudsters have also entered
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.