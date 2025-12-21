Rajasthan Scheme : उत्तराखण्ड की तर्ज पर राजस्थान में लागू हो ये योजना, ग्रामीण क्षेत्र में सभी को मिलेगा रोजगार

Rajasthan Scheme : उत्तराखण्ड राज्य की सफल होम-स्टे पर्यटन नीति से प्रेरणा लेते हुए राजस्थान में भी ग्रामीण होम स्टे योजना लागू करने की मांग समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने राज्य के पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर की है। ताकि राजस्थान में पर्यटन के साथ-साथ डेस्टिनेशन वेडिंग और मेडिकल टूरिज्म के बढ़ावा मिल सके। इससे क्षेत्र के निवासियों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सके।