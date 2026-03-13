UP की नाबालिग दुल्हन की राजस्थान में हो रही थी शादी, अचानक पहुंची पुलिस तो दूल्हे पक्ष न लगाए ये गंभीर आरोप

सूचना मिलने पर पुलिस ने भरतपुर प्रशासन को अवगत कराया। इसके बाद गुरुवार शाम को मथुरा गेट थाना पुलिस, एसडीएम भारती गुप्ता, तहसीलदार अजय पारीक और पटवारी मोहन शर्मा मौके पर पहुंचे और दस्तावेजों की जांच की। जांच में लड़की की उम्र 16 वर्ष सामने आई। इसके चलते अधिकारियों ने बाल विवाह निषेध कानून के तहत शादी रुकवा दी। हालांकि शादी रुकने तक लड़की मैरिज होम नहीं पहुंची थी, लेकिन विवाह की अन्य तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। जैसे ही शादी रुकने की सूचना मिली, मैरिज होम में माहौल अचानक बदल गया और वहां सन्नाटा पसर गया।