13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

UP की नाबालिग दुल्हन की राजस्थान में हो रही थी शादी, अचानक पहुंची पुलिस तो दूल्हे पक्ष न लगाए ये गंभीर आरोप

Up Minor Girl Married In Rajasthan: उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग लड़की की शादी राजस्थान के भरतपुर में होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस के पहुंचने से पूरा मामला पलट गया।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Akshita Deora

Mar 13, 2026

Child Marriage

बाल विवाह का फोटो: पत्रिका

Child Marriage In Rajasthan: बाल विवाह के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए गुरुवार शाम को एक नाबालिग लड़की की शादी ऐन वक्त पर रुकवा दी। मैरिज होम में शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, बारातियों और मेहमानों के लिए खाना भी बन गया था, लेकिन दस्तावेजों में लड़की की उम्र 16 वर्ष पाए जाने पर अधिकारियों ने विवाह रुकवा दिया।

जानकारी के अनुसार मुस्कान पुत्री वीरेन्द्र कश्यप निवासी घरसौली आगरा उत्तर प्रदेश की शादी भरतपुर शहर के गोपालगढ़ निवासी अरुण कश्यप पुत्र महेश कश्यप के साथ तय हुई थी। शादी का कार्यक्रम शहर के मिलन गार्डन मैरिज होम में रखा गया था। इसी बीच उत्तर प्रदेश पुलिस को इस विवाह में लड़की के नाबालिग होने की जानकारी मिली।

सूचना मिलने पर पुलिस ने भरतपुर प्रशासन को अवगत कराया। इसके बाद गुरुवार शाम को मथुरा गेट थाना पुलिस, एसडीएम भारती गुप्ता, तहसीलदार अजय पारीक और पटवारी मोहन शर्मा मौके पर पहुंचे और दस्तावेजों की जांच की। जांच में लड़की की उम्र 16 वर्ष सामने आई। इसके चलते अधिकारियों ने बाल विवाह निषेध कानून के तहत शादी रुकवा दी। हालांकि शादी रुकने तक लड़की मैरिज होम नहीं पहुंची थी, लेकिन विवाह की अन्य तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। जैसे ही शादी रुकने की सूचना मिली, मैरिज होम में माहौल अचानक बदल गया और वहां सन्नाटा पसर गया।

दूसरी लड़की से शादी का रखा गया प्रस्ताव

शादी रुकने के बाद लड़की पक्ष की ओर से रिश्तेदारी की एक अन्य लड़की से शादी कराने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि कार्यक्रम में हुआ खर्च बचाया जा सके। बताया जा रहा है कि जिस दूसरी लड़की का प्रस्ताव रखा गया, उसकी उम्र करीब 30 वर्ष थी। हालांकि लड़का पक्ष ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया।

उनका आरोप था कि लड़की पक्ष ने शुरुआत से ही लड़की की असली उम्र छिपाकर उनके साथ विश्वासघात किया है। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच शादी की तैयारियों में हुए खर्च को लेकर भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। लड़की पक्ष का कहना था कि भले ही दस्तावेजों में लड़की की उम्र 16 वर्ष दर्ज है, लेकिन वास्तविक उम्र करीब 20 वर्ष है।

वहीं प्रशासन ने दस्तावेजों को ही मान्य मानते हुए बाल विवाह की आशंका के चलते शादी को रद्द कर दिया और लड़का पक्ष को थाने ले जाकर आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में तहसीलदार ने रिश्वत में मांगा AC और प्रति बीघा 10 हजार, ACB ने हजारों रुपए घूस लेते 3 लोगों को दबोचा
भीलवाड़ा
ACB Raid in Bhilwara Antali Tehsildar Clerk and e-Mitra Operator Arrested for Taking 60000 Rupess Bribe

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 02:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / UP की नाबालिग दुल्हन की राजस्थान में हो रही थी शादी, अचानक पहुंची पुलिस तो दूल्हे पक्ष न लगाए ये गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Deeg Crime: नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी को परिजनों ने खुद कराया सरेंडर, पुलिस की पूछताछ से हुए परेशान

डीग पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पत्रिका फाइल फोटो
भरतपुर

Bharatpur Roads : भरतपुर में इस रोड़ की दुकानों पर लगा लाल निशान, व्यापारियों की उड़ी नींद, सुसाइड तक की दी धमकी!

Bharatpur Red Cross Circle-Railway Station road Shops marked with red marks Traders lost their sleep even threatened suicide
भरतपुर

Rajasthan Weather: राजस्थान में अचानक बदलने वाला है मौसम, पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर, बारिश-ओलों की चेतावनी

Rajasthan weather, Rajasthan storm, Rajasthan rain, Rajasthan hail, Bharatpur weather, Bharatpur storm, Bharatpur rain, Bharatpur hail, Western Disturbance Rajasthan, March weather Rajasthan, Temperature drop Rajasthan, Dhaulpur weather, Karauli weather, Sawai Madhopur weather, Meteorological Department Rajasthan
भरतपुर

Rajasthan Highway : राजस्थान में इन 2 जिलों के बीच बनेगा फोरलेन हाईवे, डीपीआर भेजी है बस मंजूरी का इंतजार

Rajasthan these two districts Bharatpur Alwar built four-lane highway DPR has been submitted approval is awaited
भरतपुर

Bharatpur : भरतपुर में नॉन वेंडिंग जोन से हटाया गया अतिक्रमण, फिर नगर निगम आयुक्त ने दिया बड़ा तोहफा

Bharatpur non-Vending zone Encroachment removed then Municipal Commissioner gave a big gift
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.