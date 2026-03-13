राजस्थान में तहसीलदार ने रिश्वत में मांगा AC और प्रति बीघा 10 हजार, ACB ने हजारों रुपए घूस लेते 3 लोगों को दबोचा

ACB Action in Bhilwara: भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र के अंटाली तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (इंटेलिजेंसी) अजमेर की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। ब्यूरो ने लीज डीड जारी करवाने के एवज में साठ हजार रुपए की घूस लेने के आरोप में अंटाली तहसीलदार गणेश कच्छावा के साथ ही पंजीयक बाबू हनुमान सहाय मीणा और ई मित्र सचालक हेमराज खटीक को गिरफ्तार किया।