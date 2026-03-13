Deeg Crime: नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी को परिजनों ने खुद कराया सरेंडर, पुलिस की पूछताछ से हुए परेशान

पुलिस अब आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। वहीं पूर्व में दर्ज अन्य मामलों में भी पुलिस आरोपी से कड़ी पूछताछ करेगी। थानाधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार पुलिस ने आरोपी रहीश को हिरासत में लेकर प्रारंभिक पूछताछ शुरू कर दी है। जांच में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। आरोपी को रिमांड में लेकर गहन पूछताछ की जाएगी।