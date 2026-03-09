College PTI Recruitment : राजस्थान में कॉलेज पीटीआइ भर्ती में बड़ा खेल, राहत नहीं मिली तो प्रदेश के कई अभ्यर्थी हो जाएंगे बाहर

वर्ष 2023 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से करीब 35 साल बाद कॉलेज पीटीआई भर्ती निकाली गई थी। लिखित परीक्षा और परिणाम जारी होने के बाद अब साक्षात्कार प्रक्रिया शेष है। इसी बीच आरपीएससी की ओर से जारी एक सूची में फेडरेशन से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेले खिलाड़ियों के प्रमाण पत्रों को मान्य नहीं माना गया है। इसके चलते ऐसे कई अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का है, प्रतिनिधित्व किया है।