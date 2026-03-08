Nasir–Junaid Murder Case : बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर जेल से बाहर आया मोनू मानेसर, गौसेवकों का काफिला हरियाणा से लेने पहुंचा

Nasir–Junaid Murder Case : राजस्थान के बहुचर्चित नासिर–जुनैद हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर को शनिवार को सेवर जेल से रिहा कर दिया गया। जयपुर हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद करीब ढाई साल बाद वह जेल से बाहर आया।