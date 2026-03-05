RGHS : राजस्थान में घर-घर दवा पहुंचाने की योजना अटकी, कर्मचारी-पेंशनर परेशान, जानें नया अपडेट

Door Step Delivery Medicine Scheme : राजस्थान सरकार की आरजीएचएस (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) के लाभार्थियों के लिए घर-घर दवाइयां पहुंचाने की महत्वाकांक्षी डोर स्टेप डिलीवरी दवा योजना अभी तक धरातल पर नहीं उतर सकी है। बजट घोषणा को एक वर्ष बीत चुका है। क्रियान्वयन प्रक्रिया शुरू न होने से लाखों कार्मिक और पेंशनर अब भी लाभ से वंचित है। सरकार की घोषणा के अनुसार यह योजना प्रदेश के लगभग 11 लाख सेवारत कर्मचारियों, 16 लाख सेवानिवृत कार्मिकों तथा उनके आश्रितों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने वाली थी। जिले में इनकी संख्या करीब 55 हजार है।