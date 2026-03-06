Bharatpur Wrestling : भरतपुर में 8 मार्च को विराट कुश्ती दंगल, ईरान का ये मशहूर पहलवान होगा मुख्य आकर्षण

इसी प्रकार लोहागढ़ कुमार के प्रथम विजेता को 51 हजार रुपए, शील्ड व पट्टा, द्वितीय विजेता को 21 हजार व एक शील्ड व तृतीय विजेता को 10 हजार रुपए व शील्ड दी जाएगी। लोहागढ़ किशोर के प्रथम विजेता को 31 हजार रुपए, एक शील्ड व पट्टा, द्वितीय विजेता को 10 हजार रुपए व शील्ड व तृतीय विजेता को 5000 रुपए व शील्ड प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार लोहागढ़ बसंत के प्रथम विजेता को 21 हजार रुपए व शील्ड, द्वितीय विजेता को 10 हजार रुपए व शील्ड व तृतीय विजेता को 3000 रुपए व एक शील्ड दी जाएगी। वहीं इस मौके पर 101 रुपए से 5100 रुपए तक की स्पेशल कुश्तियां भी होंगी।