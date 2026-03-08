Bharatpur : भरतपुर में महंगे सिलेंडर ने बढ़ाई बेचैनी, विभाग बोला- घबराने की जरूरत नहीं

Bharatpur : अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की खबरों के बीच शनिवार को भरतपुर शहर की गैस एजेंसियों पर ‘जंग जैसे हालात’ नजर आए। गैस की संभावित कमी की अफवाह फैलते ही बड़ी संख्या में लोग गैस सिलेंडर भराने के लिए एजेंसियों पर पहुंच गए। अचानक बढ़ी भीड़ से कई एजेंसियों पर व्यवस्था चरमरा गई। हालांकि जिला रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि गैस की किसी प्रकार की कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।