International Women’s Day : जयपुर की महिलाओं की बल्ले-बल्ले, 2 बड़े अस्पतालों को जल्द मिलेगा आइपीडी का गिफ्ट

जनाना अस्पताल के नए आइपीडी टॉवर में दो-मंजिला भूमिगत पार्किंग और ग्राउंड फ्लोर सहित तीन मंजिला बिल्डिंग बनाई गई है। इसमें दो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और दो लेबर रूम होंगे। एक आइसीयू, नवजात शिशुओं के लिए नियोनेटल आइसीयू, पीडीयू और जनरल वार्ड भी तैयार किए गए हैं। कुल 319 बेड की व्यवस्था होगी। साथ ही एक्लेम्पसिया रूम, प्री-डिलिवरी वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट सहित कई अन्य चिकित्सा सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।