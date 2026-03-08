8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

International Women’s Day : जयपुर की महिलाओं की बल्ले-बल्ले, 2 बड़े अस्पतालों को जल्द मिलेगा आइपीडी का गिफ्ट

International Women's Day : जयपुर की महिलाओं के लिए अच्छी खबर। नारी शक्ति की सेहत सलामती के लिए जयपुर की धरती पर जल्द ही दो प्रमुख महिला अस्पतालों को आइपीडी (इन-पेशेंट डिपार्टमेंट) ब्लॉक के रूप में गगनचुंबी गिफ्ट मिलने वाले हैं। जानें क्या है ये गिफ्ट?

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 08, 2026

International Women's Day Good news Jaipur Two Big women hospitals will soon receive IPD gift

जनाना हॉस्पिटल परिसर स्थित जननी आईपीडी केंद्र चांदपोल 3 महीने से उद्घाटन के इंतजार में। फोटो - रघुवीर सिंह

International Women's Day : नारी शक्ति की सेहत सलामती के लिए जयपुर की धरती पर जल्द ही दो प्रमुख महिला अस्पतालों को आइपीडी (इन-पेशेंट डिपार्टमेंट) ब्लॉक के रूप में गगनचुंबी गिफ्ट मिलने वाले हैं। आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर जानते हैं कि चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल और सांगानेरी गेट में महिला चिकित्सालय के आइपीडी टावर में आइसीयू, एनआइसीयू, आइवीएफ जैसी सुविधाएं किस तरह महिलाओं की जिंदगी को सुरक्षित और सेहतमंद बनाएंगे।

जयपुर के जनाना अस्पताल में 70 करोड़ रुपए में बने आइपीडी टावर की शुरुआत इसी माह करने की तैयारी है। वहीं 117 करोड़ रुपए की लागत से महिला चिकित्सालय में आइपीडी टॉवर निर्माण अंतिम चरण में है। दोनों टॉवर शुरू होने से न केवल अस्पतालों पर दबाव कम होगा, बल्कि चिकित्सा सेवाओं की क्षमता भी लगभग दोगुनी हो जाएगी। वहीं, गणगौरी अस्पताल में भी सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक बन रहा है।

अभी इन मुश्किलों से दो-चार

महिला चिकित्सालय और जनाना अस्पताल में प्रसव और उपचार के लिए जयपुर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में महिलाएं आती हैं। अक्सर बेड की कमी की स्थिति बन जाती है। जनाना अस्पताल में अब तक आइसीयू सुविधा उपलब्ध नहीं थी। किसी महिला की हालत गंभीर होने पर उसे एसएमएस अस्पताल या महिला चिकित्सालय रेफर करना पड़ता था।

महिला चिकित्सालय में लगातार बढ़ती मरीज संख्या के चलते मौजूदा सुविधाएं भी दबाव में रहती हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने दोनों अस्पतालों में आइपीडी टॉवर बनाने की घोषणा की थी। करीब दो वर्ष से निर्माण कार्य चल रहा था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है।

गणगौरी अस्पताल : सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक भी अंतिम चरण में

गणगौरी अस्पताल में भी सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक का काम अंतिम चरण में है। इसके शुरू होने के बाद गाइनिक और पीडियाट्रिक विभाग के लिए चिकित्सा सुविधाएं दोगुनी हो जाएंगी।

जनाना अस्पताल : दो मॉड्यूलर ओटी, दो लेबर रूम और 319 बेड

जनाना अस्पताल के नए आइपीडी टॉवर में दो-मंजिला भूमिगत पार्किंग और ग्राउंड फ्लोर सहित तीन मंजिला बिल्डिंग बनाई गई है। इसमें दो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और दो लेबर रूम होंगे। एक आइसीयू, नवजात शिशुओं के लिए नियोनेटल आइसीयू, पीडीयू और जनरल वार्ड भी तैयार किए गए हैं। कुल 319 बेड की व्यवस्था होगी। साथ ही एक्लेम्पसिया रूम, प्री-डिलिवरी वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट सहित कई अन्य चिकित्सा सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।

जनाना अस्पताल की अधीक्षक डॉ. नूपुर लोरिया ने बताया कि बिल्डिंग लगभग तैयार है। मशीनें और उपकरण खरीदे जा रहे हैं। इस महीने के अंत तक टॉवर की बिल्डिंग हैंडओवर हो जाएगी। इसके बाद जल्द ही सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी, जिससे मरीजों को लाभ मिलेगा।

महिला चिकित्सालय : 10 मंजिल में ओटी, ICU, IVF से कॉन्फ्रेंस हॉल तक

महिला चिकित्सालय में 117 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा आइपीडी टॉवर अंतिम चरण में है। ग्राउंड फ्लोर सहित 10 मंजिला इस टॉवर में ओटी, आइसीयू, एनआइसीयू, आइवीएफ, रजिस्ट्रेशन काउंटर और डीडीसी के अलावा कैफेटेरिया, कॉन्फ्रेंस हॉल जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

अस्पताल अधीक्षक डॉ. आशा वर्मा के अनुसार यह टॉवर करीब 6 महीने में पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इसमें लगभग 500 बेड की सुविधा होगी। इसके शुरू होने से अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सेवाएं लगभग दोगुनी हो जाएंगी।

ये भी पढ़ें

Jaisalmer News : जैसलमेर के लिए अच्छी खबर, आने वाले समय में चलेगी वंदेभारत जैसी ट्रेन
जैसलमेर
Jaisalmer Good news in near future run train like Vande Bharat

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Mar 2026 09:51 am

Published on:

08 Mar 2026 08:59 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / International Women’s Day : जयपुर की महिलाओं की बल्ले-बल्ले, 2 बड़े अस्पतालों को जल्द मिलेगा आइपीडी का गिफ्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रिका समूह के संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष पर RTO जयपुर की पहल; ब्लैक स्पॉट की फोटो भेजिए, RTO करेगा समाधान

पत्रिका समूह के संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष पर आरटीओ जयपुर की पहल, पत्रिका फोटो
जयपुर

अपने सपनों को कभी मरने मत दो, भय की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ते रहो : मैथिली ठाकुर

जयपुर

Jaipur: तेज धमाके की आवाज सुनकर मां ने पूछा कौन गिरा… पास पहुंची तो बेटे का शव देखकर हुई बदहवास

गीजगढ़ रेजीडेंसी की 8वीं मंजिल से गिरकर एक बीबीए छात्र की मौत, पत्रिका फोटो
जयपुर

Jaipur: SMS अस्पताल में खुला बड़ा खेल, नौकरी बचाने के लिए मेडिकल जांच में भेजा डमी कैंडिडेट

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

LPG Cylinder Crisis: गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, बुकिंग का बदला नियम, राजस्थान के 1.65 करोड़ उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी

LPG Cylinder Crisis
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.