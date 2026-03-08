Vasundhara Raje : जन्मदिन आज, क्या जानते हैं वसुंधरा राजे के जीवन की ये 10 दिलचस्प बातें?

राजस्थान भाजपा की सबसे कद्दावर नेता और दो बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज अपना जन्मदिवस मना रही हैं। राजनीतिक गलियारों में उन्हें 'मास लीडर' माना जाता है, जिनकी एक आवाज पर लाखों की भीड़ जुट जाती है। ग्वालियर के राजघराने में जन्मीं और धौलपुर की बहू बनीं वसुंधरा राजे ने राजस्थान को अपनी कर्मभूमि बनाया और यहाँ की राजनीति के केंद्र में रहीं।