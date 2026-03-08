8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather Update: मार्च में ही तपने लगा राजस्थान, बाड़मेर-जैसलमेर में पारा 40 डिग्री के करीब; 10-11 मार्च को हीटवेव का अलर्ट

Rajasthan Heatwave Alert: राजस्थान में सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं। चैत्र माह की शुरुआत में ही गर्मी ऐसी पड़ने लगी है जैसे बैसाख का महीना चल रहा हो। मौसम विभाग की मानें तो आगामी दिनों में दो-तीन डिग्री और पारा बढ़ेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Mar 08, 2026

Rajasthan Heatwave Alert

राजस्थान में गर्मी। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। राजस्थान में चैत्र माह की शुरुआत में ही गर्मी ऐसी पड़ने लगी है जैसे बैसाख का महीना चल रहा हो। होली के तीन दिन बाद ही शनिवार को बाड़मेर और जैसलमेर में अधिकतम पारा क्रमशः 39.8 और 39.3 पहुंच गया है।

इसी प्रकार पिलानी, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, पाली और चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 38 डिग्री को पार कर गया है। वहीं, जयपुर सहित 11 शहरों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया।

मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार आगामी 10-11 मार्च को प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी जिलों में लू की चेतावनी दी है। वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के मध्य दर्ज किए जा रहे हैं जो की सामान्य से 4 से 9 डिग्री ऊपर है।

पश्चिमी जिले अधिक प्रभावित

बढ़ती गर्मी का असर पश्चिमी जिलों में अधिक असर है, इनमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और फलोदी प्रमुख हैं। इन जिलों में आगामी दिनों में पारा 40 डिग्री पार जाने की संभावना है। इसी प्रकार शेखावाटी क्षेत्र के चूरू में भी शनिवार को पारा 37 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। हालांकि राज्य के अन्य जिलों में भी तापमान की बढ़ोतरी जारी है।

राजस्थान के शहरों में अधिकतम तापमान

क्रमांकशहरअधिकतम तापमान (°C)
1बाड़मेर39.8
2लूणकरणसर37.6
3जैसलमेर39.3
4अलवर37.0
5चित्तौड़गढ़38.4
6प्रतापगढ़36.9
7बीकानेर38.3
8दौसा36.6
9पिलानी38.2
10डूंगरपुर36.5
11जोधपुर38.2
12जालोर36.5
13पाली38.2
14भीलवाड़ा36.4
15श्रीगंगानगर38.1
16अजमेर36.3
17फलोदी38.0
18जयपुर36.2
19चूरू37.7
20कोटा36.2

दो-तीन डिग्री और बढ़ेगा पारा

राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा आगामी दिनों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिणी भागों में आगामी तीन-चार दिन अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री पहुंच सकता है। 11-12 मार्च को उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ भागों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Jaipur Traffic News: जयपुर में सिग्नल फ्री होगी यह सड़क, 10.46 करोड़ का U-शेप ट्रैफिक सिस्टम तैयार; 40 मिनट का सफर 15 मिनट में होगा पूरा
जयपुर
Jaipur Signal Free Road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 10:37 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Update: मार्च में ही तपने लगा राजस्थान, बाड़मेर-जैसलमेर में पारा 40 डिग्री के करीब; 10-11 मार्च को हीटवेव का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Vasundhara Raje : जन्मदिन आज, जानें वसुंधरा राजे के जीवन की ये 10 दिलचस्प बातें

Vasundhara Raje
जयपुर

International Women’s Day : जयपुर की महिलाओं की बल्ले-बल्ले, 2 बड़े अस्पतालों को जल्द मिलेगा आइपीडी का गिफ्ट

International Women's Day Good news Jaipur Two Big women hospitals will soon receive IPD gift
जयपुर

पत्रिका समूह के संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष पर RTO जयपुर की पहल; ब्लैक स्पॉट की फोटो भेजिए, RTO करेगा समाधान

ब्लैक स्पॉट का RTO जयपुर करेंगे समाधान, पत्रिका फोटो
जयपुर

अपने सपनों को कभी मरने मत दो, भय की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ते रहो : मैथिली ठाकुर

जयपुर

Jaipur: तेज धमाके की आवाज सुनकर मां ने पूछा कौन गिरा… पास पहुंची तो बेटे का शव देखकर हुई बदहवास

गीजगढ़ रेजीडेंसी की 8वीं मंजिल से गिरकर एक बीबीए छात्र की मौत, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.