Rajasthan Weather Update: मार्च में ही तपने लगा राजस्थान, बाड़मेर-जैसलमेर में पारा 40 डिग्री के करीब; 10-11 मार्च को हीटवेव का अलर्ट

राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा आगामी दिनों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिणी भागों में आगामी तीन-चार दिन अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री पहुंच सकता है। 11-12 मार्च को उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ भागों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है।