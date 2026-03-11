Rajasthan Highway : राजस्थान में इन 2 जिलों के बीच बनेगा फोरलेन हाईवे, डीपीआर भेजी है बस मंजूरी का इंतजार

Rajasthan Highway : भरतपुर से अलवर तक स्टेट हाईवे को टू लेन से फोरलेन बनाने की योजना को पिछले करीब 9 महीने से स्वीकृति का इंतजार है। राज्य सरकार के पास जुलाई 2025 में ही स्वीकृति के लिए डीपीआर भेज दी गई थी, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। इसमें डीग का बाइपास भी शामिल है। हालांकि नगर व कुम्हेर में बाइपास की योजना अलग से प्रक्रियाधीन है। उम्मीद जताई जा रही है कि दो से तीन माह में इसे मंजूरी मिल सकती है। यह मार्ग बनने के बाद भरतपुर का सफर महज डेढ़ घंटे में तय होगा।