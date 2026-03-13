जयपुर में 3 डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज, फर्जी डिग्री और रजिस्ट्रेशन के दम पर पाई सरकारी नौकरी, कोर्ट के आदेश पर जांच शुरू

परिवाद में आरोप है कि डॉ. अरविंद गैट ने वर्ष 2013 की भर्ती में राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण की गलत जानकारी दी, जबकि उनका पंजीकरण नियुक्ति के बाद हुआ था। इसी तरह डॉ. मनोज कुमार यादव पर वर्ष 2014 की भर्ती में पंजीकरण की गलत घोषणा का आरोप है। उन्हें 2015 में नियुक्ति मिली जबकि उनका स्थायी पंजीकरण 2019 में हुआ था।