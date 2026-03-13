13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan News: उद्योगों के लिए खुशखबरी, राजस्थान सरकार ने बदली निवेश प्रोत्साहन योजना; अब मिलेगा ज्यादा लाभ

Bhajanlal Government: भजनलाल सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) में संशोधन कर उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की नई व्यवस्था लागू की है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Mar 13, 2026

Textile Industry

कपड़ा उद्योग। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। भजनलाल सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) में संशोधन कर उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत टेक्सटाइल इकाइयों के लिए पे-रोल सब्सिडी और सेवा क्षेत्र के उद्यमों के लिए टर्म लोन पर ब्याज अनुदान का प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि निवेश बढ़े और रोजगार के अधिक अवसर सृजित हों। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आदेशानुसार पात्र टेक्सटाइल इकाइयों को कर्मचारियों के सकल मासिक वेतन का 50 प्रतिशत तक पे-रोल सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 8 हजार रुपए प्रति कर्मचारी प्रतिमाह होगी। यह प्रोत्साहन पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से पांच वर्ष तक मिलेगा।

इसके लिए इकाई को निर्धारित न्यूनतम रोजगार सीमा से कम से कम 2.5 गुना अधिक रोजगार सृजित करना होगा। साथ ही कर्मचारी स्थायी पे-रोल पर हों, ईपीएफ या ईएसआइ में पंजीकृत हों और राजस्थान के निवासी होना अनिवार्य होगा।

सेवा क्षेत्र को 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान

सेवा क्षेत्र के उद्यमों के लिए टर्म लोन पर 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा बैंक या वित्तीय संस्थान से प्लांट, मशीनरी या उपकरणों में निवेश के लिए लिए गए ऋण पर अधिकतम पांच वर्ष तक मिलेगी।

नई श्रेणियां भी जोड़ी गईं

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए 5 करोड़ रुपए और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.50 करोड़ रुपए की सीमा तय की गई है। इसके अलावा पात्र उद्योगों की सूची में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को भी शामिल किया गया है।

इस तरह फायदे का दावा

1. टेक्सटाइल उद्योग को पे-रोल सब्सिडी- यदि कोई टेक्सटाइल फैक्टरी ज्यादा लोगों को नौकरी देती है तो सरकार कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा सब्सिडी के रूप में देगी। इससे उद्योगों का खर्च कम होगा और वे ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगे।
2. सेवा क्षेत्र को ब्याज में राहत- होटल, आइटी, लॉजिस्टिक्स या अन्य सेवा क्षेत्र के उद्योग यदि बैंक से लोन लेकर निवेश करते हैं तो उस लोन के ब्याज का कुछ हिस्सा सरकार देगी। इससे नया कारोबार शुरू करना आसान होगा।
3. निवेश के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन- योजना में कुछ नई श्रेणियां जोड़ने से बड़े निवेशकों और नई कंपनियों को राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।

    यह होती है पे-रोल सब्सिडी

    पे-रोल सब्सिडी सरकारी वित्तीय सहायता योजना है। इसके तहत सरकार कंपनियों को उनके कर्मचारियों को वेतन देने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य छंटनी को रोकना, रोजगार को बनाए रखना और आर्थिक मंदी के दौरान व्यवसायों को चालू रखना है।

    इनका कहना है

    राज्य को औद्योगिक निवेश के लिए और अधिक फ्रेंडली बनाने का प्रयास है। नए प्रावधानों से टेक्सटाइल इकाइयों के लिए पेरोल सब्सिडी से उद्योगों को अधिक रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, सेवा क्षेत्र को टर्म लोन पर ब्याज अनुदान देने से नए निवेश को गति मिलेगी।
    -सुरेश ओला, आयुक्त, उद्योग विभाग

    ये भी पढ़ें

    Rajasthan Panchayat Elections : 15 अप्रेल तक चुनाव नहीं हुए तो अवमानना के लिए सरकार होगी जिम्मेदार, आयोग की सख्त चेतावनी
    जयपुर
    Election Commission stern warning If Rajasthan Panchayat Local Body Elections are not held by 15 April government responsible for contempt

    खबर शेयर करें:

    संबंधित विषय:

    rajasthan news

    rajasthan news in hindi

    शहर की खबरें:

    जयपुर न्यूज़

    जोधपुर न्यूज़

    अलवर न्यूज़

    सीकर न्यूज़

    कोटा न्यूज़

    Published on:

    13 Mar 2026 08:14 am

    Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan News: उद्योगों के लिए खुशखबरी, राजस्थान सरकार ने बदली निवेश प्रोत्साहन योजना; अब मिलेगा ज्यादा लाभ

    बड़ी खबरें

    View All

    जयपुर

    राजस्थान न्यूज़

    ट्रेंडिंग

    LPG Shortage: रसोई गैस किल्लत पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने डबल इंजन बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

    LPG Shortage
    जयपुर

    गैस सिलेंडर सप्लाई पर कलक्टर की ओर से अच्छी पहल, लाखों परिवारों के लिए फायदे की खबर

    LPG cylinders
    जयपुर

    Rajasthan LPG Crisis: पत्रिका सर्वे का चौंकाने वाला खुलासा, 45% को लंबा इंतजार और 15% को ‘ब्लैक’ ऑफर

    Rajasthan LPG Crisis
    जयपुर

    JDA Good News: जयपुर में बनेंगे ‘सिग्नल-फ्री यू-टर्न’, टोंक रोड-गोपालपुरा बाइपास पर बंद होंगे कट, यहां बनेंगे 4 बॉक्स कल्वर्ट

    JDA Good News
    जयपुर

    Patrika Impact: खबरों से आया बदलाव सुधरी सड़कें और नहरें, हर्षाए खेत-खलिहान, पढ़ें, खबरों का खेती किसानी पर इंपैक्ट

    पत्रिका बना किसानों की उम्मीदों का भरोसेमंद मंच, पत्रिका फाइल फोटो
    जयपुर
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Rashifal

    T20 World Cup 2026

    PM Narendra Modi

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Grievance Policy

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    Privacy Policy

    About Us

    Code of Conduct

    RSS

    Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.